لتنشيط العمل السياسي.. إعادة تشكيل هيئة مكتب أمانة حزب الشعب الجمهوري بـ الشرقية

أصدرت الهيئة العليا لـ حزب الشعب الجمهوري برئاسة المهندس حازم عمر، والمهندس أحمد أبو هشيمة نائب رئيس الحزب، قرارًا بتشكيل هيئة مكتب أمانة الشرقية، حيث تولي أحمد عبد الدايم أمانة المحافظة، وأحمد الرشيدي أمينا مساعدا لشئون العمل الجماهيرى، بالإضافة لثلاثين عضوا من بينهم ثلاثة أمناء مساعدين اخرين، و 26 أمينا للأمانات النوعية..





وأكد "أحمد الرشيدي" أن تشكيل امانة الحزب بالشرقية بقيادة الكابتن أحمد عبدالدايم تأتى فى اطار الدفع بتنشيط العمل السياسى في نطاق الإقليم، لما له من خبرات سياسية سابقة، منوها إلى أن هناك خطة لتطوير الأداء الحزبى والمجتمع المحلى بالمحافظة، بالتنسيق بين كافة الأمانات النوعية والفرعية بمراكز الشرقية.





أقرأ ايضا:





وأضاف "الرشيدي" انه سيتم العمل خلال المرحلة القادمة على اشعار المواطنين بقيمة الأحزاب ودورها فى التصدى لهموم المواطنين، مؤكدًا بأن الهيئة العليا للحزب جادة في إطلاق اكبر خطة لمواجهة القضايا المجتمعية المزمنة، والتعاون مع الأجهزة التنفيذية لحلها بشكل جذرى. فى اطار الية حزبية وسياسية ومجتمعية.





وأشار إلى دعم الحزب للإستحقاقات النيابية القادمة وعلى رأسها ماراثون انتخابات مجلس الشيوخ 2020.