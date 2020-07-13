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أخبار البلد

بتوجيهات من النائب أبو العينين.. تعقيم وتطهير عزبة القصبجي بالمنيب ..فيديو وصور

الإثنين 13/يوليه/2020 - 05:30 م
صدى البلد
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سيد أحمد- عمر خالد- ايهاب أشرف
وجه النائب محمد أبو العينين نائب رئيس حزب "مستقبل وطن"، عضو مجلس النواب، أعضاء حملته بالقيام بأعمال تطهير وتعقيم للعديد من الشوارع والحارات والمساجد فى عزبة القصبجي بالمنيب؛ لتستمر الحملة في دورها الخدمي وحملاتها المكثفة لخدمة مواطنى الجيزة وحماية المواطنين من انتشار فيروس كورونا.


وقام أعضاء حملة النائب أبو العينين بتطهير وتعقيم شوارع "الجامع  - مسجد الشهيدة بشري - حارة مسجد بشري - ش عبد الرحيم السيد- ش النجاح- ش حمزة علام - ش حسان عبد الغني - ش زكريا الفخرانى - حارة وعطفة محمد زكي - ش اولاد على قاسم- حارة على الليثي - ش سيد محمود سيد -ش سيد موسي اسماعيل - ش حسن عبد الغفار- ش الدمرداش - ش تونى  - عطفة الكرجى - ش محمود فرحات  - مسجد الرحمن - ش الدمرداش-حارة اشرف وهبه - حارة منصور الدكرورى-ش الحاج معبد -حارة محمد قاسم".

يذكر أن حملة أبو العينين شاركت على مدى ثلاثة أشهر في تنظيم صرف المعاشات بمكاتب البريد والمدارس التى خصصتها محافظة الجيزة لصرف المعاشات، ولاقت تجربة النائب محمد أبو العينين فى إعداد أماكن انتظار لأصحاب المعاشات والتسهيل عليهم، استحسانًا كبيرًا من المواطنين، وتم تكرار هذه التجربة فى عدد من مكاتب البريد على مستوى الجمهورية .
بتوجيهات من النائب أبو العينين.. تعقيم وتطهير عزبة القصبجي بالمنيب ..فيديو وصور
بتوجيهات من النائب أبو العينين.. تعقيم وتطهير عزبة القصبجي بالمنيب ..فيديو وصور
بتوجيهات من النائب أبو العينين.. تعقيم وتطهير عزبة القصبجي بالمنيب ..فيديو وصور
بتوجيهات من النائب أبو العينين.. تعقيم وتطهير عزبة القصبجي بالمنيب ..فيديو وصور
بتوجيهات من النائب أبو العينين.. تعقيم وتطهير عزبة القصبجي بالمنيب ..فيديو وصور
بتوجيهات من النائب أبو العينين.. تعقيم وتطهير عزبة القصبجي بالمنيب ..فيديو وصور
بتوجيهات من النائب أبو العينين.. تعقيم وتطهير عزبة القصبجي بالمنيب ..فيديو وصور
بتوجيهات من النائب أبو العينين.. تعقيم وتطهير عزبة القصبجي بالمنيب ..فيديو وصور
بتوجيهات من النائب أبو العينين.. تعقيم وتطهير عزبة القصبجي بالمنيب ..فيديو وصور
بتوجيهات من النائب أبو العينين.. تعقيم وتطهير عزبة القصبجي بالمنيب ..فيديو وصور
بتوجيهات من النائب أبو العينين.. تعقيم وتطهير عزبة القصبجي بالمنيب ..فيديو وصور
بتوجيهات من النائب أبو العينين.. تعقيم وتطهير عزبة القصبجي بالمنيب ..فيديو وصور
بتوجيهات من النائب أبو العينين.. تعقيم وتطهير عزبة القصبجي بالمنيب ..فيديو وصور
بتوجيهات من النائب أبو العينين.. تعقيم وتطهير عزبة القصبجي بالمنيب ..فيديو وصور
بتوجيهات من النائب أبو العينين.. تعقيم وتطهير عزبة القصبجي بالمنيب ..فيديو وصور
بتوجيهات من النائب أبو العينين.. تعقيم وتطهير عزبة القصبجي بالمنيب ..فيديو وصور
بتوجيهات من النائب أبو العينين.. تعقيم وتطهير عزبة القصبجي بالمنيب ..فيديو وصور
بتوجيهات من النائب أبو العينين.. تعقيم وتطهير عزبة القصبجي بالمنيب ..فيديو وصور
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