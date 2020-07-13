بتوجيهات من النائب أبو العينين.. تعقيم وتطهير عزبة القصبجي بالمنيب ..فيديو وصور

وجه النائب

نائب رئيس حزب "مستقبل وطن"، عضو مجلس النواب، أعضاء حملته بالقيام بأعمال تطهير وتعقيم للعديد من الشوارع والحارات والمساجد فى عزبة القصبجي بالمنيب؛ لتستمر الحملة في دورها الخدمي وحملاتها المكثفة لخدمة مواطنى الجيزة وحماية المواطنين من انتشار فيروس كورونا.