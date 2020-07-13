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وزير المالية: الإصلاح الاقتصادي ساعدنا على التحكم في إجمالي الدين وفوائده ..فيديو

الإثنين 13/يوليه/2020 - 11:53 م
محمد معيط
محمد معيط
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محمد حليم قنديل

قال الدكتور محمد معيط، وزير المالية، إن موازنة الدولة تحملت جزءا بسيطا من حجم الإنفاق على مشروعات الإسكان في الفترة الماضية.


وأضاف الدكتور محمد معيط، في مداخلة هاتفية ببرنامج "كل يوم" المذاع على قناة "أون إي" الفضائية، أن الإصلاح الاقتصادي ساعدنا على التحكم في إجمالي الدين وفوائده، مشيرا إلي أنه تم تحقيق فائض أولي 103 مليارات جنيه في العام الماضي بفضل الإصلاح الاقتصادي.


وتابع وزير المالية، أن الدين وصل بالنسبة للناتج المحلي إلي 108%، ولكن في العام الماضي وصلت نسبة الدين إلي 90,4% من الناتج المحلي.


وأوضح الدكتور محمد معيط، أن فوائد البنوك كانت تستمر في الزيادة الدائمة وكان ذلك يستنزف من موارد الدولة؛ ولكن بعد الاصلاح الاقتصادي تم التحكم في ذلك بسهولة.


وأشار إلى أن قيمة فوائد الدين في مصر هذا العام أقل من نسبة فوائد الدين في العام الماضي بسبب أن مصر لديها فائض أولي.


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