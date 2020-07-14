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تعليم

بالكمامة والكواشف الحرارية..بدء توافد طلاب الثانوية العامة علي اللجان الأمتحان بالشرقية

الثلاثاء 14/يوليه/2020 - 09:04 ص
طلاب الثانوية العامة
طلاب الثانوية العامة
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محمد الطحاوي

توافد طلاب الثانوية العامة بمحافظة الشرقية ،منذ قليل، على اللجان الامتحانية لأداء امتحان مادة اللغة الأجنبية الثانية وسط إجراءات وتدابير احترازية مشددة.

وشهدت جميع اللجان على مستوى المحافظة ، تشديد الإجراءات الاحترازية اللازمة لمنع انتشار فيروس كورونا وتعقيم الطلاب وقياس درجة الحرارة باستخدام اجهزة الكواشف وتسليم الطلاب الكمامات والمطهرات واغطية الاحذية.

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وأكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية أنه تم التنسيق بين كل الجهات المعنية لتأمين الامتحانات بجميع المدارس، بمراكز وقرى المحافظة، وتم وضع استعدادات لكل الاحتمالات التى قد تواجه الطلاب أو تؤثر على سير الإمتحانات بشكل طبيعي،


 مشددًا على رؤساء المراكز والمدن بالتعاون والتنسيق من أجل توفير الأجواء المناسبة لنجاح العملية الامتحانية ورصد أية مشاكل قد تحدث مع توجيه رئاسة قطاعات كهرباء الشرقية لتأمين الكهرباء دون انقطاع وتذليل أي عقبات طوال فترة الامتحانات وحل كل المعوقات الطارئة

 

جدير بالذكر انه يؤدي طلاب الثانوية العامة اليوم الثلاثاء الامتحان في مادة اللغة الأجنبية الثانية في جميع اللجان الامتحانية الموجودة على مستوى الجمهورية

 

وتتمثل اللغة الاجنبية الثانية بالنسبة لطلاب الثانوية العامة في اي من اللغات الاختيارية التالية : الانجليزية ، الفرنسية ، الألمانية ، الإسبانية ، الإيطالية ، الصينية

 

ويستمر زمن امتحان اللغة الاجنبية الثانية في جميع لجان الثانوية العامة لمدة ساعتين فقط من العاشرة صباحا حتى الثانية عشر ظهرا.

بالكمامة والكواشف الحرارية..بدء توافد طلاب الثانوية العامة علي اللجان الأمتحان بالشرقية
بالكمامة والكواشف الحرارية..بدء توافد طلاب الثانوية العامة علي اللجان الأمتحان بالشرقية
بالكمامة والكواشف الحرارية..بدء توافد طلاب الثانوية العامة علي اللجان الأمتحان بالشرقية
بالكمامة والكواشف الحرارية..بدء توافد طلاب الثانوية العامة علي اللجان الأمتحان بالشرقية
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