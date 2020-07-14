بعد تسليمها لطلاب الثانوية العامة لحلها منزليا.. تداول صور أسئلة وإجابات التربية الوطنية عبر فيس بوك

تشهد صفحات موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" الآن، تداولا لصور أسئلة وإجابات كراسة امتحان التربية الوطنية التي تسلمها طلاب الثانوية العامة
اليوم، الثلاثاء، لحلها من المنزل.
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وتعد مادة التربية الوطنية من المواد غير المضافة للمجموع، والتي قرر الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم حذفها من جدول امتحانات الثانوية العامة لأول مرة هذا العام، لتقليل فترة تجمع طلاب الثانوية العامة داخل اللجان خوفا من انتشار فيروس كورونا المستجد.
وشدد الدكتور رضا حجازي، رئيس عام امتحانات الثانوية العامة ونائب وزير التعليم، على أن الطالب الذي يفقد البوكليت الخاص بالمواد التي لا تضاف للمجموع، عليه أن يقوم بتحرير محضر في قسم الشرطة وتقديم طلب إلى الوزارة للنظر في تسليمه بوكليت آخر.
وحذَّر نائب وزير التربية والتعليم من عدم تسليم الكراسة مرة أخرى في اللجنة بعد إجابة أسئلتها فى الموعد المحدد لتسليمها، أو فقدان هذه الكراسة، مما يجعل الطالب في هذه الحالة راسبًا فى المادة.
وأشار الدكتور رضا حجازي إلى أنه في هذه الحالة سيكون للطالب الحق فى دخول الدور الثانى بنفس قواعد الدور الثاني، كما سيتم منح الطالب إفادة بتسليم الكراسة.
وأكد نائب وزير التربية والتعليم لـ "صدى البلد"، أنه سوف يتم تقييم المواد غير المضافة للمجموع في امتحانات الثانوية العامة بأسلوب اجتياز أو عدم اجتياز دون كتابة أي درجات.
جدير بالذكر أن يوم الأحد الموافق 19 يوليو 2020 سوف يؤدي طلاب الثانوية العامة الامتحان في مادة "الجيولوجيا والعلوم البيئية" لشعبة العلوم، ومادة "الرياضيات البحتة (التفاضل والتكامل)" لشعبة الرياضيات، ومادة "علم النفس والاجتماع" للشعبة الأدبية، كما يؤدي طلاب الثانوية العامة (STEM) الامتحان في مادتي اختبار الاستعداد للقبول بالجامعات (الأحياء والجيولوجيا) ومادة اختبار الاستعداد للقبول بالجامعات (الرياضيات)، بينما يؤدي طلاب الثانوية العامة (المكفوفين) يوم الأربعاء الموافق 15 يوليو 2020 الامتحان في مادة الفلسفة والمنطق.