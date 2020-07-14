بعد تسليمها لطلاب الثانوية العامة لحلها منزليا.. تداول صور أسئلة وإجابات التربية الوطنية عبر فيس بوك

وحذَّر نائب وزير التربية والتعليم من عدم تسليم الكراسة مرة أخرى في اللجنة بعد إجابة أسئلتها فى الموعد المحدد لتسليمها، أو فقدان هذه الكراسة، مما يجعل الطالب في هذه الحالة راسبًا فى المادة.

















وأشار الدكتور رضا حجازي إلى أنه في هذه الحالة سيكون للطالب الحق فى دخول الدور الثانى بنفس قواعد الدور الثاني، كما سيتم منح الطالب إفادة بتسليم الكراسة.









وأكد نائب وزير التربية والتعليم لـ "صدى البلد"، أنه سوف يتم تقييم المواد غير المضافة للمجموع في امتحانات الثانوية العامة بأسلوب اجتياز أو عدم اجتياز دون كتابة أي درجات.







