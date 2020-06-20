وزير التعليم لطلاب الثانوية العامة: ركزوا في المذاكرة وتجاهلوا بلبلة شاومينج على السوشيال ميديا

وجّه الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، رسالة مصورة جديدة لطلاب الثانوية العامة قبل ساعات قليلة من امتحانات الثانوية العامة 2020 .





حيث قال وزير التربية والتعليم، إن الوزارة تعاونت مع كافة أجهزة الدولة وأنهت كافة الاستعدادات اللازمة لعقد امتحانات الثانوية العامة 2020.





وأضاف وزير التربية والتعليم: نقلنا 100 مليون منتج تعقيم عن طريق 3 ملايين عربية نقل (بوابات تعقيم – 33 مليون كمامة –جوانتيات – اجهزة تغليف الأحذية – اجهزة تعقيم اللجان) إلى جميع لجان الثانوية العامة بالتعاون مع وزارتي الداخلية والصحة .





وقال وزير التربية والتعليم إن جميع الوزارات تتعاون معنا ، وهناك غرف عمليات في جميع المحافظات للوقوف على إنجاح هذا الامتحان القومي

مهم ان نعقد هذه الامتحانات حتى لا يتأثر مستقبل الطلاب بالوباء.





واستكمل وزير التربية والتعليم تصريحاته قائلا : نناشد الطلاب أن يتواجدوا في اللجان من الثامنة صباحًا ونؤكد أنه لا مجال لدخول اللجان بعد 9 صباحًا ، مشيرًا إلى أن الطلاب سيمرون من بوابات التعقيم ، ثم سيتم تفتيشهم لضبط أجهزة المحمول، ثم سيتم الكشف على الطلاب بالكواشف الحرارية، ثم سيتم تسليمهم الكمامات والمطهرات، ثم سينتظر الطلاب في ساحة انتظار في الهواء الطلق تم إعداده في جميع المدارس مع الحافظ على التباعد الاجتماعي .





وأخيرا أكد وزير التربية والتعليم أن امتحان اللغة العربية سيبدأ غدًا 10 صباحًا، مشيرًا إلى أنه تم تعقيم أوراق الامتحانات وأماكن استراحات المعلمين.





وقال وزير التعليم للطلاب: ركزوا في المذاكرة وسيبكوا من بلبلة شاومينج على السوشيال ميديا.



