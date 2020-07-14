الذهب مستقر في نهاية تعاملات اليوم

شهدت اسعار الذهب في مصر بنهاية تعاملات اليوم الثلاثاء استقرارا بدون أي تغيير منذ أمس الإثنين لدي محالات الصاغة؛ بالرغم من ارتفاعه بصورة طفيفة قدرها جنيه واحد منذ الأحد الماضي.
واستقر سعر الجرام الواحد من عيار 21 الأوسع انتشارا لدي محالات الصاغة عند 800 جنيها اليوم وحتي أمس الإثنين.
بقيمة جنيهين.. انخفاض أسعار الذهب في مصر اليوم الثلاثاء 14-7- 2020
ارتفاع أسعار الذهب جنيها واحدا في ختام التعاملات
وسجل سعر الجرام الواحد من عيار 24 الأعلي فئة ؛ استقرارا لدي محلات الصاغة ليصل لـ 914 جنيها منذ أمس .
ولم يتغير سعر الجرام الواحد من عيار 18 نحو إذ وصل لـ 686 جنيها.
ووصل سعر الجرام الواحد من عيار14 الأدني فئة لـ 533 جنيها .
وبلغ سعر الجنيه الذهب نحو 6400 جإنيه و أوقية الذهب نحو 28.434 ألف جنيه، و كيلو الذهب بـ 914.3 ألف جنيه.
وتختلف أسعار الذهب في مصر بالمصنعية، من محل صاغة لآخر، ويتراوح متوسط سعر المصنعية والدمغة في محلات الصاغة بين 30 و65 جنيهًا باختلاف نوع عيار الذهب، وكذلك باختلاف محلات الصاغة ومن محافظة إلى أخرى ومن تاجر إلى آخر.
وتمثل في الأغلب نسبة تتراوح بين 7 و10% من سعر جرام الذهب، وكلما زادت نسبة المعادن الموجودة قل القيراط، وتستخدم الأوقية التي تزن "31.1 جرام" كوحدة لوزن الحلي وسبائك الذهب.