رئيس الوزراء يوجه بالتعامل الفوري مع حريق خط المازوت بـ الإسماعيلية الصحراوي

تابع الدكتور مصطفي مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، من أسوان، الحريق الذى نشب في طريق مصر الإسماعيلية الصحراوي.





وأجرى رئيس الوزراء، اتصالا هاتفيا بالمهندس طارق الملا، وزير البترول، واللواء خالد عبد العال، محافظ القاهرة، لمتابعة ما أسفر عنه الحريق.





ووجه "مدبولي" باتخاذ اللازم لمواجهة الحريق.



