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رياضة

رسميا.. كورتوا يفوز بجائزة زامورا لأفضل حارس مرمى في الدوري الإسباني

الأحد 19/يوليه/2020 - 10:45 م
كورتوا
كورتوا
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إسماعيل محمود
توج البلجيكي تيبو كورتوا حارس مرمى ريال مدريد، رسميًا بجائزة زامورا كأفضل حارس في الدوري الإسباني لموسم 2019-2020.

تتويج كورتوا بالجائزة جاء بعدما دخل في شباكه 20 هدفًا فقط في 34 مباراة خاضها مع الفريق في الدوري الإسباني، أي يسجل في مرماه 0.59 هدفًا في المباراة الواحدة بالنسبة المئوية، وهي التي يتم احتساب الفائز بالجائزة على إثرها.

وتفوق كورتوا على السلوفيني يان أوبلاك حارس مرمى أتلتيكو مدريد والذي يسكن شباكه 0.70 هدفًا في المباراة الواحدة.

وأصبح كورتوا أول حارس يتوج بالجائزة من نادي ريال مدريد، منذ أسطورة حراسة المرمى إيكر كاسياس، والذي توج بها عام 2008، كما أصبح كورتوا أول حارس مرمى يتوج بالجائزة مع فريقي ريال مدريد وأتلتيكو مدريد عندما توج بها موسمي 2012-2013، 2013-2014.

جدير بالذكر أن ليونيل ميسي قائد فريق برشلونة قد توج بجائزة هداف الدوري الإسباني لموسم 2019-2020، بعد تسجيله 25 هدفًا في المسابقة.
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