محافظ الجيزة: توسعات محطة مياه الشرب بأطفيح ضاعفت طاقتها اليومية لـ 120 ألف م3

قام اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة بجولة تفقدية للمرور على توسعات محطة مياه الشرب بأطفيح للوقوف على حجم الإنجاز وتقديم الدعم المعنوى للعاملين بمختلف المشروعات.





وأشار محافظ الجيزة خلال تفقده لأعمال توسعات محطة مياه الشرب بأطفيح، إلى أن الكمية التى أضافتها التوسعات بمقدار 60 ألف م3 / يوم ساهمت فى مضاعفة طاقة المحطة لتصبح 120 ألف م3/ يوم وحل مشكلات المياه بمركز ومدينة أطفيح وإيقاف العمل بنظام المناوبات.





واستمع المحافظ لعدد من المهندسين القائمين على أعمال التطهير والتعقيم والتنقية لمياه الشرب قاموا خلالها بشرح العمليات التى تمر من خلالها مياه الشرب منذ دخول المحطة وحتى ضخها للمواطنين وذلك بمعامل المحطة.





رافق المحافظ إبراهيم الشهابى نائب المحافظ والمهندس محمود فوزى السكرتير العام المساعد للمحافظة ورؤساء مراكز ومدن البدرشين والعياط والصف وأطفيح ومديرى مديريات الشئون الصحية والإسكان والطرق بالجيزة ورئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالجيزة ورئيس الجهاز التنفيذى لمشروعات مياه الشرب.

