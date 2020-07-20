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فن

شاهد.. أحمد فلوكس يجذب أنظار متابعيه عبر إنستجرام

الإثنين 20/يوليه/2020 - 07:23 م
صدى البلد
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أسماء الحسيني
نشر الفنان أحمد فلوكس صورة جديدة وهو يمتطى الحصان، عبر حسابه الشخصى بموقع التواصل الاجتماعى للصور والفيديوهات "إنستجرام". 

نالت صورته تفاعل كبير من جمهوره وجاءت بعض التعليقات كالاتي :

قلبي يا ناس بحبك حب لايتوزن بمال ولا بكنوز الدنيا دى كلها 

كل الحلى ساكن فيك الله يحميك 

بورتريه تحفة 


يذكر أن أحمد فلوكس أسس في الفترة الأخيرة شركة تعمل في عدة مجالات منها الإنتاج والسوشيال ميديا والعقارات والتوريدات وينشر بشكل مستمر صورا وفيديوهات له عبر السوشيال ميديا، خلال مباشرته لهذه الأعمال وسط اتخاذ الإجراءات الاحترازية بشكل كبير في شركته.

وشارك أحمد فلوكس مؤخرا في بطولة فيلم الممر مع الفنان أحمد عز وإياد نصار وأسماء أبو اليزيد وأحمد رزق ومحمد الشرنوبي وأحمد صلاح حسني ومحمد فراج، والفيلم من إخراج شريف عرفة.
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