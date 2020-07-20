شاهد.. أحمد فلوكس يجذب أنظار متابعيه عبر إنستجرام

نشر الفنان أحمد فلوكس صورة جديدة وهو يمتطى الحصان، عبر حسابه الشخصى بموقع التواصل الاجتماعى للصور والفيديوهات "إنستجرام".





نالت صورته تفاعل كبير من جمهوره وجاءت بعض التعليقات كالاتي :





قلبي يا ناس بحبك حب لايتوزن بمال ولا بكنوز الدنيا دى كلها





كل الحلى ساكن فيك الله يحميك





بورتريه تحفة









يذكر أن أحمد فلوكس أسس في الفترة الأخيرة شركة تعمل في عدة مجالات منها الإنتاج والسوشيال ميديا والعقارات والتوريدات وينشر بشكل مستمر صورا وفيديوهات له عبر السوشيال ميديا، خلال مباشرته لهذه الأعمال وسط اتخاذ الإجراءات الاحترازية بشكل كبير في شركته.



