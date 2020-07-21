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أخبار العالم

الخارجية الكورية الجنوبية تستدعي السفير الإيراني للاحتجاج على تهديد طهران بمقاضاة سول بشأن تجميد أصولها

الثلاثاء 21/يوليه/2020 - 12:06 م
صدى البلد
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أ ش أ
 استدعت وزارة الخارجية الكورية الجنوبية السفير الإيراني لدى سول اليوم /الثلاثاء/ للاحتجاج على تهديد طهران باتخاذ خطوة قانونية ضد سول على خلفية تجميدها الأصول الإيرانية العام الماضي، بما يتماشى مع العقوبات الأمريكية ضد إيران.

وأعرب المدير العام المسؤول عن شؤون أفريقيا والشرق الأوسط في الخارجية الكورية الجنوبية، كوه كيونج سوك - بحسب ما نقلته وكالة أنباء "يونهاب" الكورية الجنوبية - عن أسفه للسفير الإيراني سعيد بادامشي شابستاري، بشأن تصريح المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية لوسائل الإعلام المحلية بأن القضية قد تتم إحالتها إلى محكمة العدل الدولية ما لم يتم الإفراج عن تلك الأصول.

وقال المتحدث باسم الخارجية الكورية الجنوبية كيم إن تشول - في مؤتمر صحفي دوري - " المسؤول المعني استدعى السفير وأعرب عن أسفه بشأن التصريحات غير اللائقة "، مضيفا " أن الجانب الايراني دعا إلى التفاهم وشدد على أن هذا ليس الموقف الرسمي للحكومة الإيرانية ".
وبحسب "يونهاب" تم تجميد أصول إيران في حسابين مصرفيين كوريين منذ سبتمبر من العام الماضي عندما انتهت صلاحية الإعفاء الذي منحته واشنطن لكوريا الجنوبية من العقوبات على وارداتها من النفط الإيراني.

وبسبب التحديات الاقتصادية الناجمة عن العقوبات وتداعيات جائحة فيروس كورونا، كثفت إيران دعواتها لكوريا الجنوبية للإفراج عن الأصول المجمدة في الحسابات المصرفية.

وفي الأشهر الأخيرة، كانت سول تضغط من أجل استئناف تجارة السلع الإنسانية، مثل الأدوية والمعدات الطبية لمساعدة إيران على مكافحة جائحة كوفيد-19 والحفاظ على الشراكة التجارية، وفي أواخر مايو، شحنت كوريا الجنوبية إلى إيران أدوية بقيمة 500 ألف دولار أمريكي لعلاج أحد الأمراض الوراثية، في أول صادرات إنسانية من سول إلى طهران منذ العام الماضي.

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