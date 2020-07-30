بث مباشر.. خطبة وقفة عرفة للشيخ عبد الله بن سليمان المنيع

خطيب يوم عرفة

الشيخ عبد الله بن سليمان المنيع هو عضو في كل من هيئة كبار العلماء منذ عام 1971، ومجمع الفقه الإسلامي الدولي التابع لـ"منظمة التعاون الإسلامي"، ومستشار بالديوان الملكي.









شغل سابقًا عدة مناصب، منها: عضو "المجلس الأعلى للقضاء"، ونائب رئيس "محاكم مكة المكرمة"، وقاضٍ في "محكمة التمييز" في مكة المكرمة، ونائب عام للرئيس العام للبحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد عام 1976.