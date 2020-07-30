بث مباشر.. خطبة وقفة عرفة للشيخ عبد الله بن سليمان المنيع

حرصًا من "صدى البلد" على تقديم خدمة إخبارية متميزة لمتابعي موقعها الإلكتروني، ننقل لكم بثا مباشرا من خطبة وقفة عرفة، لتأدية الركن الأعظم من أركان الحج.
ويلقى خطبة عرفةلحج هذا العامالشيخعبد الله بن سليمان المنيع، عضو هيئة كبار العلماء والمستشار بالديوان الملكي، وذلك بعدما أعلنت الرئاسة العامة لشئون المسجد الحرام والمسجد النبوي صدور الموافقة من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، بتكليف «المنيع» بإلقاء الخطبة.
خطيب يوم عرفة
الشيخ عبد الله بن سليمان المنيع هو عضو في كل من هيئة كبار العلماء منذ عام 1971، ومجمع الفقه الإسلامي الدولي التابع لـ"منظمة التعاون الإسلامي"، ومستشار بالديوان الملكي.
شغل سابقًا عدة مناصب، منها: عضو "المجلس الأعلى للقضاء"، ونائب رئيس "محاكم مكة المكرمة"، وقاضٍ في "محكمة التمييز" في مكة المكرمة، ونائب عام للرئيس العام للبحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد عام 1976.