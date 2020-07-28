خادم الحرمين يكلف الشيخ عبدالله المنيع بإلقاء خطبة عرفات

كشفت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي عن تكليف الشيخ عبد الله بن سليمان المنيع بإلقاء خطبة يوم عرفة لحج هذا العام.





جاء ذلك بتكليف من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود حيث يعد الشيخ عبد الله بن سليمان المنيع عضو هيئة كبار العلماء وأحد مستشار الديوان الملكي السعودي.





جدير بالذكر ان خطبة يوم عرفات تعد واحدة من أهم الخطب في التاريخ الإسلامي لما لها من عظيم الأثر في نفوس المسلمين في شتي بقاع الأرض.





ومن المقرر ان يتم ترجمة خطبة يوم عرفات هذا العام الي 10 لغات؛ وذلك ضمن مشروع خادم الحرمين الشريفين لخطبة عرفة حتي يستفاد منها جميع المسلمين علي مختلف لغاتهم.