لو غرزت.. كيف تستخرج السيارة من الرمال؟

من أكثر المواقف السخيفة التي يتعرض لها سائق السيارة أثناء السير والسفر لمسافات طويلة، هو فخ الرمال.
عندما تغرز سيارتك في الرمال يصبح الوضع مأساويًا وتقف عاجزًا، لذلك يقدم موقع «صدى البلد» الإخباري الطرق المثلى التي تنقذك من هذا المأزق والطريقة الصحيحة لاستخراجها بدون مجهود.
الطريقة الأولى:
1- لا تتوتر عند تعرض السيارة للغرز في الرمال.
2- قم بفتح كبوت السيارة حتى تهدأ حرارتها.
3- فك بلف العجل واضغط على الزر للداخل برفق لمدة 90 ثانية تقريبا.
4- إغلاق كبوت السيارة والجلوس على مقصورة القيادة، وإدارة المحرك في نفس اللحظة وتحريك السيارة على سرعة خفيفة.
5- تحريك "دريكسيون" السيارة يمينًا ويسارًا بسرعة.
6- سنجد الرمال بدأت تتطاير حول الإطار السيارة.
7- استمر في هذه العملية حتى تتطاير كل الرمال من حول الإطار وتخرج السيارة بكل سهولة بدون اللجوء إلى سيارة أخرى تشدها.
الطريقة الثانية:
1- وضع دواسة أسفل الإطار بعد الحفر وإزالة الرمال من تحت العجلات، ثم ضع بعد الأحجار، وحاول الخروج بالسيارة.
2- اربط قطعة خشبية بإطار السيارة لتصبح ملاصقة للكاوتش ثم ابدأ في التحرك.
3- اطلب من أي سيارة بها «واير» أن تسحبك إلى الخارج.