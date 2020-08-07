الداخلية تعلن انتهاء المهلة المحددة لتركيب الملصق الإلكتروني في 20 أكتوبر 2020





وتهيب وزارة الداخلية بالمواطنين مالكى المركبات بأنواعها بسرعة التوجه إلى إدارات المرور المختصة على مستوى الجمهورية لتركيب الملصق الإلكترونى، واستبدال اللوحات المعدنية دون الحاجة للانتظار لموعد الفحص وتجديد التراخيص ، وذلك خلال المدة الزمنية المحددة.

وتواصل وحدات المرور على مستوى الجمهورية العمل حتى الساعة الخامسة مساءً ولحين الانتهاء من المنظومة.





يأتى ذلك فى إطار استراتيجية وزارة الداخلية الهادفة فى أحد محاورها إلى إدارة الحركة المرورية إلكترونيًا.



