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حوادث

الداخلية تعلن انتهاء المهلة المحددة لتركيب الملصق الإلكتروني في 20 أكتوبر 2020

الجمعة 07/أغسطس/2020 - 12:01 م
الداخلية تعلن إنتهاء
الداخلية تعلن إنتهاء المهلة المحددة لتركيب الملصق الإلكترونى
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مصطفى الرماح
تواصل وحدات المرور على مستوى الجمهورية استقبال المواطنين لتركيب الملصق الإلكترونى لمركباتهم وكذلك استبدال اللوحات المعدنية القديمة (أرقام فقط)  باللوحات الجديدة المؤمنة (حروف ، أرقام)، خلال المدة الزمنية السابق تحديدها والتى ستنتهى فى 20 أكتوبر 2020 وجار اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين عقب انتهاء المهلة.

وتهيب وزارة الداخلية بالمواطنين مالكى المركبات بأنواعها بسرعة التوجه إلى إدارات المرور المختصة على مستوى الجمهورية لتركيب الملصق الإلكترونى، واستبدال اللوحات المعدنية دون الحاجة للانتظار لموعد الفحص وتجديد التراخيص ، وذلك خلال المدة الزمنية المحددة.  
   
وتواصل  وحدات المرور على مستوى الجمهورية العمل حتى الساعة الخامسة مساءً ولحين الانتهاء من المنظومة.

يأتى ذلك فى إطار استراتيجية وزارة الداخلية الهادفة فى أحد محاورها إلى إدارة الحركة المرورية إلكترونيًا.

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