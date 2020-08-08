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الرئيس اللبناني الأسبق: الشعب سينتصر في النهاية والحل في انتخابات مبكرة.. فيديو

السبت 08/أغسطس/2020 - 09:02 م
أمين الجميل
أمين الجميل
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إبراهيم القادري
قال أمين الجميل الرئيس اللبناني الأسبق ، إن ما يحدث في لبنان اليوم هو تراكمات بدأت منذ فترة طويلة على الصعيد السياسي والاقتصادي والاجتماعي .

وأضاف أمين الجميل خلال مداخلة هاتفية في برنامج بالورقة والقلم المذاع على قناة تن ، أن هذه التراكمات لا تجعلنا نتفاجأ فيما يحدث في العاصمة اللبنانية مؤكدا ان الشعب اللبناني سينتصر في النهاية .

وأوضح أمين الجميل ، أن الشعب اللبناني توحد بجميع فئاته واحزابه لمواجهة الوضع المأساوي الذي سبببته حكومة لبنان الحالية.

وتابع : إن الحل مكنون في تنظيم انتخابات نيابية مبكرة ويقوم الثوار بانتخاب النواب الجدد .

واكمل: ان النواب الجدد هم الذين بأيديهم وضع لبنان على خريطة الحل بشفافية وفي إدارة شؤون الدولة.
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