الرئيس اللبناني الأسبق: الشعب سينتصر في النهاية والحل في انتخابات مبكرة.. فيديو

قال أمين الجميل الرئيس اللبناني الأسبق ، إن ما يحدث في لبنان اليوم هو تراكمات بدأت منذ فترة طويلة على الصعيد السياسي والاقتصادي والاجتماعي .





وأضاف أمين الجميل خلال مداخلة هاتفية في برنامج بالورقة والقلم المذاع على قناة تن ، أن هذه التراكمات لا تجعلنا نتفاجأ فيما يحدث في العاصمة اللبنانية مؤكدا ان الشعب اللبناني سينتصر في النهاية .





، أن الشعب اللبناني توحد بجميع فئاته واحزابه لمواجهة الوضع المأساوي الذي سبببته حكومة لبنان الحالية. وأوضح أمين الجميل فئاتهواحزابهالذي





وتابع : إن الحل مكنون في تنظيم انتخابات نيابية مبكرة ويقوم الثوار بانتخاب النواب الجدد .



