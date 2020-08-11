غارة تركية تستهدف اجتماعا بين حرس الحدود العراقي والأكراد شمال أربيل

أفادت وسائل إعلام كردية في نبأ عاجل لها منذ قليل، بوقوع هجوم بطائرة مسيّرة تركية على اجتماع ضم مسؤولين بحرس الحدود العراقي وحزب العمال الكردستاني.





وقالت شبكة "السومرية نيوز" العراقية، إن اجتماع لحرس الحدود وحزب العمال الكردستاني تعرض لقصف تركي شمال اربيل.





وأضاف المصدر الذي طلب عدم الكشف عن اسمه، أن "القصف تم بطائرة مسيرة"، من دون الكشف عن المزيد من التفاصيل.





فيما ذكرت شبكة "سكاي نيوز عربية" نقلا عن مراسلها، أن الطائرة التركية المسيرة قصفت موكبا لسيارات تابعة لحرس الحدود العراقي قرب بلدة سيدكان شمال شرق أربيل.



