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أخبار العالم

غارة تركية تستهدف اجتماعا بين حرس الحدود العراقي والأكراد شمال أربيل

الثلاثاء 11/أغسطس/2020 - 04:17 م
غارة تركية على أربيل
غارة تركية على أربيل
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شيماء مصطفى
أفادت وسائل إعلام كردية في نبأ عاجل لها منذ قليل، بوقوع هجوم بطائرة مسيّرة تركية على اجتماع ضم مسؤولين بحرس الحدود العراقي وحزب العمال الكردستاني.

وقالت شبكة "السومرية نيوز" العراقية، إن اجتماع لحرس الحدود وحزب العمال الكردستاني تعرض لقصف تركي شمال اربيل.

وأضاف المصدر الذي طلب عدم الكشف عن اسمه، أن "القصف تم بطائرة مسيرة"، من دون الكشف عن المزيد من التفاصيل.

فيما ذكرت شبكة "سكاي نيوز عربية" نقلا عن مراسلها، أن الطائرة التركية المسيرة قصفت موكبا لسيارات تابعة لحرس الحدود العراقي قرب بلدة سيدكان شمال شرق أربيل.

وقال مصدر أمني عراقي، إن الهجوم أسفر عن مقتل 5 بينهم ضابطان.
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