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شاهد.. تنسيقية شباب الأحزاب: لم نرصد أي خلل في اليوم الأول لانتخابات الشيوخ

الأربعاء 12/أغسطس/2020 - 09:06 ص
لدكتور خالد بدوى،
لدكتور خالد بدوى، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين
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هاجر إبراهيم
قال الدكتور خالد بدوى، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إنه بالبارحة كان هناك استحقاقا انتخابيا فريدا من نوعه، مشيرا إلى أن اختصاصات مجلس الشيوخ 2020 تفرض أولوية هامة جدا فى المشاركة.

وأضاف "بدوي" خلال حواره ببرنامج "صباح الخير يا مصر" المذاع عبر فضائية "الأولى"، أن الظروف الاستثنائية التى يمر بها العالم كله وليس فقط فى مصر تفرض نوعية خاصة لمجلس الشيوخ لهذا العام.

، موضحا أن الهيئة العليا للإنتخابات بذلت جهد كبير لتغطية العملية الانتخابية من خلال الإجراءات الاحترازية التى يتم إتخاذها.

وتابع أنها المرة الاولى فى مصر أن تقوم بتنظيم إنتخابات بالخارج عن طريق البريد السريع مع التنسيق الكامل مع الوزارات والمؤسسات المعنية، لافتا إلى أن وزارة الهجرة أطلقت تطبيق إلكترونى للجاليات المصرية بالخارج من أجل قدرتها أن تتواصل معهم.

وأكد أنه بالخارج كانت العملية الانتخابية تمر بسلام، متابعا أن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين بدورها أسست غرفة عمليات مركزية من اليوم الأول لفتح باب الترشح للعملية الانتخابية لمجلس الشيوخ، حيث انها مستمرة حتى إعلان النتيجة.

وأشار إلى أنه بالبارحة كان اليوم الاول لانتخابات مجلس الشيوخ ويشارك فى هذا الإستحقاق داخل مصر أكثر من 63 مليون مواطن، مضيفا  أن جميع المؤتمرات التى تمت من الهيئة الوطنية أكدت عدم وجود اى خلل فى أى لجنة من اللجان، مع التزام المواطنين بالإجراءات الاحترازية، حيث أننا نشاهد عرس ديمقراطي كبير جدا يكمل الصورة الدستورية السياسية المصرية بعد ثورة 30 يونيو.

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