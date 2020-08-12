عبد المحسن سلامة: نتمنى رؤية انتخابات المحليات في 2021

قال الكاتب الصحفى عبد المحسن سلامة، رئيس تحرير الأهرام، إن الدولة تستكمل مؤسساتها من خلال انتخابات مجلس الشيوخ، وهو جزء مهم جدًا لفكرة الطهي الجيد لكل التشريعات والقوانين؛ لأن وجود غرفتين أفضل من غرفة واحدة والموضوع ليس شكليًا.





وأضاف "سلامة"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامى "وائل الإبراشى" ببرنامج "التاسعة" المذاع على "القناة الأولى" بالتليفزيون : "لدينا نشاط انتخابى وعلى كل ناخب أن يُدقّق ويسأل من الذى سيحوّل أفكاره إلى وقائع ويساند الدولة المصرية من الأساس، ولابد أن نتفق ونفهم أنه لا فرق بين العام والخاص.





وأوضح "سلامة"، أنه لابد أن يخرج المواطنون بكثافة وأن يشاركوا في بناء مؤسسات دولتهم، ونتمنى أن نرى في العام القادم الاستحقاق الخاص بالمحليات، واليوم هناك إشراف قضائى كامل على التصويت وعلى كل صندوق قاضٍ، ولابد أن يتعب المواطن وأن يُدقق.





وتابع "سلامة"، نريد دولاً عربية قوية ولابد أن يخرج المواطنون للإدلاء بأصواتهم فهناك توليفة مهمة من المرشحين ويعرضون أنفسهم للعمل العام، وعلى الناخب أن يختار بكل حرية وأن ينتقل من دكة المتفرج إلى دكة المشارك.