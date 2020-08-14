AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

اقتصاد

غدا أخر فرصة لتسجيل قراءة عداد الغاز المنزلي لشهر أغسطس.. تعرف على جميع الطرق

الجمعة 14/أغسطس/2020 - 05:03 ص
صدى البلد
Advertisements
مايكل عياد
أعلنت شركة الخدمات البترولية "بتروتريد" التابعة لوزارة البترول والثروة المعدنية، أن السبت المقبل الموافق 15 أغسطس 2020، هو آخر يوم لـ تسجيل قراءة عداد الغاز الطبيعي المنزلي، وأنه لم يتبق أمام المواطنين إلا ثلاثة أيام.

يأتي ذلك تنفيذا لتوجيهات قطاع البترول، بتشديد الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا، واستدامة توفير وتحسين الخدمات المؤداة للمواطنين، تم إطلاق 12 وسيلة لإبلاغ قراءة عداد الغاز المنزلية، وكذلك تسديد الفواتير فى ظل عدم دخول المحصلين المنازل لحين انتهاء أزمة كورونا.

بدأت عملية التسجيل من أول أيام الشهر الجاري وحتى يوم 15 أغسطس وذلك من خلال 12 طريقة مختلفة وهى :

1. الموقع الإلكتروني للشركة من خلال اللينك التالى : 
‏http://petrotrade.com.eg/billing/billq.aspx

2. تطبيق الموبايل ( الاندرويد فقط ) ويمكن تحميله من خلال اللينك التالى:
‏http://petrotrade.com.eg/billing/app.aspx


3. إبلاغ القراءة لمحصل الشركة لتسجيلها فوريا على ماكينة ال  BOS  أثناء تحصيل الفاتورة للمناطق (القاهرة الجديدة, مدينتى,العجوزة, الزاوية الحمرا , المنيب , المعصرة , 6 أكتوبر).


4. عن طريق تطبيق محفظة  فون كاش البنك الأهلي وتطبيق محفظة بنك مصر .
5. تطبيق موبايل ماي فوري .
6. تطبيق موبايل جوميا .
7. من خلال مكاتب البريد المصري .
8. من خلال كافة منافذ شركات التحصيل الإلكتروني المنتشرة عبر الجمهورية ( فوري ـ مصاري ـ أمان ـ  بي ـ خدماتي ـ ضامن ).


9. عن طريق رقم التليفون الأرضي لكل فرع و كلها متاحة على الموقع الإلكتروني للشركة من خلال اللينك التالى:
‏https://www.petrotrade.com.eg/webSite/cairo.html
10. الرقم المختصر 1122 من أي موبايل  .
11. خدمة الرد الصوتي التفاعلي من أي موبايل على 5727 و من أي خط أرضي على 09000727.
12. يمكن من خلال أي فرع من فروعنا  تسجيل القراءات و دفع قيمة أي فواتير لأي وحدة على مستوى الجمهورية
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

من الأنبوبة للراحة والأمان.. 39 عاما على قصة أول شعلة غاز طبيعي منزلي في مصر

12 طريقة لتسجيل قراءة العداد وسداد فاتورة الغاز الطبيعي

احترس.. باقٍ يومان على تسجيل قراءة عداد الغاز الطبيعي لهذا الشهر.. جميع الطرق

خد بالك.. اليوم وغدا آخر موعد لتسجيل قراءة عداد الغاز المنزلي.. تعرف على 12 طريقة

البترول تقرر مد فترة تسجيل قراءة العداد المنزلي 3 أيام بسبب الضغط

بتروتريد تمد فترة قراءة عدادات الغاز المنزلي.. لهذه الأسباب

ترشيحاتنا

سورة قرآنية تغفر جميع ذنوبك قبل النوم.. اغتنمها

استاد السلام فنكوش| مصطفى يونس: مرتضى منصور مختلف تماماَ عن أي رئيس ناد في مصر

متى يكون تأخير صلاة العشاء له الأفضلية .. دار الإفتاء تجيب

ثعلب المخابرات.. كيف ساهم سمير الإسكندراني في القبض على جواسيس إسرائيل؟

رغم انتمائها للعائلة المالكة.. التقاليد تمنع شارلوت ابنة كيت ميدلتون من ارتداء تاج ملكي لهذا السبب

"روح احبس صاحب البطاقة" كلمة سر عصابة النصب الإلكتروني.. والضحايا يناشدون وزير الداخلية للتدخل

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بدعم كامل من عائلتها.. حكاية ريم محمد مدرسة اللغة الفرنسية صباحًا وصاحبة مشروع «قهوة على الفحم» مساء

ولاية الخابورة بسلطنة عمان .. رصاصة اخترقت قلب ذاب عشقا في وديانها وأفلاجها

جائحة كورونا تتسبب في إحياء تقليد مميز يعود تاريخه للقرن الـ16