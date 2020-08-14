الفتح يفوز على أبها بثنائية في الدوري السعودي .. فيديو

حقق فريق الكرة بنادي الفتح فوزًا ثمينًا على أبها، بنتيجة (2-1)، في المباراة التي جمعت بين الفريقين على ملعب مدينة الأمير عبد الله بن جلوي الرياضية، ضمن منافسات الجولة 25 من مسابقة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين السعودي.
وتقدم باشكيم كادراي لصالح الفتح في الدقيقة 20، ثم تعادل حسن القيد لأبها في الدقيقة 23، قبل أن يوقع محمد ناجي أبو عابد على الهدف الثاني في الدقيقة 37 من عمر المباراة.
وشهد اللقاء ركلة جزاء لصالح الفتح، أهدرها ميتشيل تي فريدي في الدقيقة 45+4، في حين واصل الفتح اللقاء بعشرة لاعبين منذ الدقيقة 70 بعد طرد اللاعب مروان سعدان.
ورفع الفتح رصيده إلى 25 نقطة، ليقفز مؤقتًا إلى المركز الثاني عشر في ترتيب دوري المحترفين، بينما تجمد رصيد أبها عند النقطة 33 في المركز التاسع.