القرار المناسب .. الأوقاف تكشف عودة صلاة الجمعة

قال الشيخ جابر طايع، رئيس القطاع الديني بوزارة الأوقاف، إن جميعنا مشتاق وتواق لأداء صلاة الجمعة مرة أخرى، بعد فترة طويلة من الانقطاع عنها بسبب تفشي جائحة كورونا، وان وزارة الأوقاف شغلها الشاغل، تلك الفترة هو خطبة وصلاة الجمعة.





وتابع الشيخ جابر طايع، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "صباحك مصري"، المذاع على قناة "ام بي سي مصر2"، أن الكل يتطلع لعودة صلاة الجمعة ، لأنها بمثابة الزاد الروحي الأسبوعي لكل مسلم، وتفتقده الأمة الإسلامية كلها.





ودعا الله ان يرفع هذا البلاء عنا، وان يشفي العالم كله وتزول تلك الأزمة، مشيرًا إلى أنه يتم مناقشة عودة صلاة الجمعة مرة أخرى ، في لجنة مكافحة كورونا بمجلس الوزراء ، وتقر عندما يتم التأكد من سلامة جميع المساجد والإجراءات الاحترازية سيتم عودة صلاة الجمعة .



