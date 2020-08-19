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اقتصاد

ارتفاع جماعي لمؤشرات البورصة في بداية تعاملات اليوم

الأربعاء 19/أغسطس/2020 - 10:33 ص
صدى البلد
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محمد صبيح


ارتفعت مؤشرات البورصة المصرية في بداية تعاملات اليوم الأربعاء بدعم من مشتريات المستثمرين على الأسهم القيادية والمتوسطة. 

وارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" المحدد النسبي لأكبر 30سهما مقيدة بالبورصة بنسبة 0.1% ليصل إلى مستوى 11088 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 0.99% ليصل إلى مستوى 1962 نقطة.

وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.15% ليصل إلى مستوى 12994 نقطة، وزاد مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.12% ليصل إلى مستوى 4249 نقطة.
 
كما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 1.48% ليصل إلى مستوى 1683 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان"، بنسبة 1.15% ليصل إلى مستوى 2559 نقطة.

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