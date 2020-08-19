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أخبار العالم

نقطنا بسكوتك.. العامية المصرية تثير موجة ضحك داخل الكنيست الإسرائيلي "فيديو"

الأربعاء 19/أغسطس/2020 - 01:57 م
كلمة باللهجة المصرية
كلمة باللهجة المصرية داخل الكنيست الإسرائيلي
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سمر صالح
نشرت وسائل الإعلام العبرية اليوم الأربعاء كلمة باللهجة المصرية داخل الكنيست الإسرائيلي أثارت ضحك الحاضرين.

وشهدت إحدى جلسات الكنيست الإسرائيلي كلمة باللهجة المصرية للنائب إيلي أفيدار، تعليقا منه على قرار اتفاق الإمارات للتطبيع مع إسرائيل.

وأضاف أفيدار، أن إسرائيل تمر بأزمة سياسية كبيرة، ورغم المظاهرات المنددة بسياسة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، لكن الاتفاقية مع الإمارات لقيت ترحيبا من الجميع.

وخلال الحديث عن الإمارات ومصر، تدخل أحد الأعضاء في الحديث، ليوجه له أفيدار الحديث قائلا "الإمارات وقفت غصب عن دينك مع مصر".

وتابع أفيدار "نقطنا سكوتك لأن اتفقنا مع الإمارات سيقوي جبهتنا ضد إيران".

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