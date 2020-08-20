أشهر البطاقة الحمراء في وجه محمد صلاح.. 5 معلومات عن حكم نهائي دوري الأبطال

أسند الاتحاد الأوروبي لكرة القدم لقاء نهائي دوري أبطال أوروبا للحكم الإيطالي سيدير دانييلي بين باريس سان جيرمان الفرنسي وبايرن ميونيخ الألماني.





وأصبح أورساتو سابع حكما إيطاليًا يدير نهائي دوري الأبطال والأول منذ نيكولا رتزولي الذي أدار مواجهة بايرن ميونيخ وبوروسيا دورتموند في عام 2013.





- يبلغ من العمر 44 عامًا، وحصل على شارة التحكيم الدولي من فيفا عام 2010.





- وأدار الموسم الجاري 8 مباريات أوروبية، وجاءت آخر مواجهة له في دوري الأبطال لـ ريال مدريد ومانشستر سيتي في ذهاب ثمن نهائي.





- وسيعاون أورساتو كل من لورينزو مانيانيلي وأليساندرو جيالينتي، فيما سكون ماسيمليانو إيراتي وماركو جويدا حكما تقنية الفيديو.





- في عام 2018، أدار أورساتو مباراة بين إنتر ميلان ويوفنتوس بالجولة الـ35 من بطولة الدوري الايطالي إلا أن المواجهة لم تمر مرور الكرام، واضطر الايطالي للاستنجاد بالشرطة.



