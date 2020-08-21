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سيارات

أشهر 5 سيارات كورية في السوق المصرية

الجمعة 21/أغسطس/2020 - 01:06 ص
سانج يونج
سانج يونج
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أماني نوار
لاتزال السيارات الكورية هي الخيار الافضل للمصريين نظرا لسعرها المتوسط ، ورخص قطع غيارها ، كما أنها متوفرة دائما ، بالإضافة إلى قدرتها على تحمل الطرق ، وفي هذا التقرير يقدم موقع "صدى البلد" الإخباري أشهر 5 سيارات كوري في السوق المصري

هيونداي فيرنا

أسعار سيارات هيونداي فيرنا المستعملة تبدأ من 100 ألف جنيه - جريدة ...


تأتي بمحرك بمحرك 1600 سي سي 123 حصانا متصل بفتيس اوتوماتيك 6 سرعات و بكاميرات أمامية وخلفية ومستشعرات مسافات للركن وأنظمة لتثبيت السرعة ونظام أوتوماتيكي لمنع الانزلاق ABS اما بالنسبة لاستهلاك الوقود 6 لتر لكل100 كيلو



شيفروليه لانوس


اسعار ومواصفات شيفروليه لانوس كاش وبالتقسيط - الملك للسيارات
هي صاحبة المحرك سعة 1500 سي سي، مع محرك بقوة 86 حصانا، كما يبلغ العزم الأقصى للمحرك حوالي 132 نيوتن لكل متر أثناء دوران المحرك، بناقل سرعات يدوي من 5 سرعات، و تعمل بالدفع الأمامي.
تتوفر شيفروليه في سوق السيارات المصري بـطرازات فاخرة ومختلفة ومتنوعة بين السيدان والـSUV وهي إكيونكس، ماليبو، أوبترا وأفيو.
 
كيا بيكانتو

أسعار كيا بيكانتو في مصر - صور ومواصفات كيا بيكانتو | يلاموتور

كيا بيكانتو تتمتع بمحرك سعته 1 لتر، وقوة 75 حصان و95 نيوتن متر، وفي موديل 2021 ستأتي السيارة بمحرك أقوى بسعة 1.2 لتر و قوة 83 حصان و 122 نيوتن متر من عزم الدوران.
 
شيفروليه أفيو


شيفروليه أفيو، السيارة الإقتصادية قديمة الأزل المستمرة فى المنافسة ...

تأتي السيارة شيفروليه أفيو بمحرك 1500 سي سي أربع سلندرات 16 صباب تبلغ قوته 86 حصان عند وصوله إلى سرعة دوران تبلغ 5400 لفة في الدقيقة الواحدة، ويبلغ العزم الأقصى للمحرك حوالي 132 نيوتن متر.
 
سانج يونج

سانج يونج" تخفض أسعار سياراتها حتى 25 ألف جنيه.. تعرف على ا | مصراوى
سيارة كوري 100 %تقفيل وتصنيع كوري بالكامل و تأتي بمحرك 1600 سي سي بقوة 128 حصانا وضمان السيارة 5 سنوات او 100 الف كم .


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