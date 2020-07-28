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سيارات

السيارات الكورية تسجل أقل مستوى لها منذ 11 عاما

الثلاثاء 28/يوليه/2020 - 04:01 ص
صدى البلد
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كريم عاطف

اعلن اتحاد صناعة السيارات الكورية الجنوبية ان إنتاج السيارات الكورية الجنوبية إلى أقل مستوى له منذ 11 عاما في النصف الأول من العام  الحالى بسبب تداعيات الوباء العالمي المستجد فيروس كورونا كوفيد-19 .

وقالت صحيفة اقتصادية كورية جنوبية أن إنتاج السيارات المحلية في البلاد وصل إلى 1.627 مليون وحدة في الأشهر الستة الأولى من العام، بانخفاض 19.8 بالمئة عما كان عليه قبل عام

وأوضحت الصحيفة الاقتصادية ان رقم الإنتاج هذا يمثل أقل مستوى منذ النصف الأول من عام 2009، عندما أنتجت البلاد حوالي 1.53 مليون وحدة.

والجدير بالذكر أن مبيعات السيارات المحلية في كوريا الجنوبية بلغت أكثر من 802 ألف وحدة في النصف الأول من العام لتسجل أكبر مبيعات منذ عام 2016، فيما تراجعت صادرات السيارات بواقع 33.4 بالمئة لتصل إلى أقل مستوى منذ عام 2002 .

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