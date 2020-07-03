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سيارات

أكثر السيارات الكورية مبيعا في مصر 2020.. صور

الجمعة 03/يوليه/2020 - 12:02 م
هيونداي النترا
هيونداي النترا
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اشرف عطية
أعلن تقرير مجلس مبيعات سوق السيارت الاميك عن انخفاض مبيعات السيارات الكورية في مصر خلال الفترة من يناير الي مايو 2020 وبلغت مبيعاتها الاجمالية في تلك الفترة قرابة 8372 سيارة لتنخفض بقرابة 349 سيارة عن نفس الفترة من عام 2019 باجمالي انخفاض وصل الي قرابة 5% حيث كانت المبيعات في الفترة من يناير الي مايو 2019 تبلغ 8721 سيارة مع العلم ان عام 2019 شهد تراجع كبير في المبيعات .

وكما هو المعتاد تصدرت هيونداي مبيعات السيارات الكوري في مصر و باعت 5512 سيارة في أول 5 شهور من العام الجاري بانخفاض يقترب من 1000 سيارة عن نفس الفترة من العام الماضي التي شهدت بيع 6553 سيارة ووصل حجم التراجع في المبيعات الي قرابة 15% عن 2019 الذي شهد تراجع كبير.

وتصدرت شركة كيا شريك هيونداي ووصلت مبيعاتها في الفترة من يناير الي مايو 2020 الي 2860 سيارة بزيادة تقترب من 700 سيارة عن نفس الفترة من عام 2019 التي شهدت بيع 2168 سيارة بزيادة مبيعات تقترب من 32% وهي زيادة جيدة نسبيا.

ترتيب مبيعات السيارات الكورية في مصر 2020:

1- هيونداي توسان 2251 سيارة

2- كيا سبورتاج 1790 سيارة

3- هيونداي النترا HD بعدد 1773 سيارة

4- هيونداي النترا AD بعدد 1128 سيارة

5- كيا جراند سيراتو 748 سيارة

6- هيونداي أكسنت HCI 244 سيارة

7- كيا ريو 117 سيارة

8- هيونداي كريتا 113 سيارة

9- كيا سورينتو 102 سيارة

10- كيا بيجاس 95 سيارة.
أكثر السيارات الكورية مبيعا في مصر 2020.. صور
أكثر السيارات الكورية مبيعا في مصر 2020.. صور
أكثر السيارات الكورية مبيعا في مصر 2020.. صور
أكثر السيارات الكورية مبيعا في مصر 2020.. صور
أكثر السيارات الكورية مبيعا في مصر 2020.. صور
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