في الصيف.. احرص على تناول هذه الأطعمة.. ومشروب منعش لترطيب الجسم.. طرق التخلص من الالتهابات الفطرية

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-التوت الأزرق:

لأنه يحتوي مضادات أكسدة قوية تمنع تلف الجلد،كذلك يحتوي فيتامين C الذي يساعد في منع التجاعيد

-البطيخ الاحمر

لانه يحتوي على مادة الليكوبين التي تمتصUVA,UVB

‏-المكسرات:

لانها تعتبر غنية بالأوميغا-3 المضاد للالتهابات

-الخضراوات الورقية والجزر:

-لانها تحتوي على فيتامين A، بيتاكاروتين ،مضادات الأكسدة

-الشاي الأخضر:

-يحافظ على البشرة من فقدان الكولاجين

تعرضك حرارة الصيف والرطوبة الى مجموعة من الأمراض والالتهابات الفطرية ، من التهابات الأظافر والقدمين ذات الرائحة الكريهة إلى العديد من المشكلات المتعلقة بالجلد ، تعد الالتهابات الفطرية شيئًا يحتاج إلى العلاج على الفور.





إذا كنت أيضًا تواجه مثل هذه المشكلات ، فإن الدكتورة جيتيكا ميتال جوبتا ، خبيرة بشرة التجميل ، لديها بعض النصائح المفيدة لك.





فطريات القدم





العدوى الفطرية التي تبدأ بين أصابع القدم، يحدث قدم الرياضي عادة لدى الأشخاص الذين أصبحت تفوح منه رائحة العرق على ارتداء أحذية القدمين. تشمل بعض العلامات حكة ، وخز ، وحرقان. اقترح الدكتور جوبتا أن يغسل المرء أقدامه بالصابون ويجففها جيدًا. ارتدِ أحذية مفتوحة ، وقم بتغيير الملابس المبللة واستخدم مسحوق الغبار المضاد للفطريات بعد الاستحمام.







السعفة



