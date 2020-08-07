مع ارتفاع الحرارة.. 10 نصائح تحميك من ضربة الشمس





هناك العديد من الطرق التي يمكن أن تساعدك على الوقاية من ضربة الشمس إذا اضطررت للخروج نهارًا في ظل ارتفاع درجات الحرارة.. قدم موقع Healthline مجموعة من النصائح لوقاية من ضربة الشمس:





1- لابد من ارتداء الملابس فاتحة اللون كالأبيض و البيج و الينك





2- تجنب ارتداءالملابس الغامقة لأنها تمت الحرارة بشكل أكبر مما يزيد حرارة الجسم





3-احتفظ بزجاجة مياه معك طوال فترة تواجدك بالخارج





4- احرص على تناول المزيد من الماء والسوائل لتعويض الجسم عن العرق





5- تجنب شرب المياه الغازية و الأكلات السريعة خلال الشعور بالحرارة





6- لا تقف في الشمس بشكل مباشر ، حاول عدم المشي كثيرا تحت الشمس





7- إذا كنت ستخرج خلال فترة ذروة الشمس فلابد من استخدام شمسية أو قبعة على الرأس





8- كريم واقي الشمس هام جدا لأنه يحميك من سرطان الجلد واضرار اشعة الشمس





9- حاول غسل وجهك ويديك بالماء البارد خلال فترة التواجد بالخارج إذا امكن





10- بعد ذهابك للمنزل احرص على الحصول على دش بارد لتهدئة حرارة الجسم .





مع ارتفاع درجات الحرارة خلال هذه الأيام، قد يتعرض البعض لـ ضربة الشمس نتيجة التعرض المباشر لأشعة الشمس خاصة في وقت الذروة، فعلى الرغم من فوائد اشعة الشمس إلا أن التعرض لها في الصيف خلال ساعات معينة من اليوم يكون امر خطير وغير مفيد على الإطلاق.