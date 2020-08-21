مجلس النواب الليبي: نشكر مصر على دعم مؤسسات الدولة والشعب خلال الفترة الماضية.. فيديو

توجه عبدالله بلحيق المتحدث باسم مجلس النواب الليبي بالشكر لمصر حكومة وشعبا على دعم مؤسسات الدولة الليبية وشعبها خلال الفترة الماضية.





وأضاف عبدالله بلحيق خلال مداخلة هاتفية في برنامج "الجمعة في مصر" المذاع علي قناة "إم بي سي مصر" الفضائية, أنه لم يتم تحديد مواعيد لخارطة الطريق التي تم الاتفاق عليها حتى الآن.





وتابع أن رئيس مجلس النواب الليبي أشاد في خطاب رسمي بموقف الرئيس عبد الفتاح السيسي وموقفه لإحلال السلام في ليبيا.





وأوضح عبدالله بلحيق أنه يتطلع بعد إصدار بيان اليوم الي احترام وقف اطلاق النار ودعم وتنفيذ هذا البيان.





وأشار إلى أننا نتطلع إلى انطلاق العملية السياسية من جديد وعدم تدخل اي طرف من الخارج والتوجه إلى إنهاء المعاناة التي يعيش فيها الشعب الليبي.

