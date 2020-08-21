AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

الكويت عن وقف إطلاق النار بـ ليبيا: نأمل في حل دائم يكفل أمن واستقرار الشعب الشقيق

الجمعة 21/أغسطس/2020 - 08:56 م
علم الكويت
علم الكويت
Advertisements
أحمد محرم
أعلن مصدر مسؤول في وزارة الخارجية الكويتية عن ترحيب دولة الكويت بالإعلان الصادر عن رئيس المجلس الرئاسي بحكومة الوفاق الليبية فايز السراج ورئيس مجلس النواب الليبي المستشار عقيلة صالح بالوقف الفوري لإطلاق النار وكافة العمليات العسكرية في عموم ليبيا.

‏‏وبحسب وكالة الأنباء الكويتية "كونا"، أعرب المصدر في بيان لوزارة الخارجية الكويتية اليوم الجمعة عن أمله بأن يفضي الحوار السياسي الداخلي المزمع المباشرة فيه إلى حل دائم يكفل الأمن والاستقرار ووحدة الأراضي الليبية ويحقق تطلعات الشعب الليبي الشقيق ويضع حدا للتدخلات الخارجية بما تنطوي عليه من تهديد للأمن والاستقرار في ليبيا وإضرار بالأمن القومي العربي.


واختتم المصدر تصريحه بدعوة الأطراف الليبية إلى التجاوب مع هذه الدعوة بما يمكن من الوصول إلى الحل الدائم والشامل وينهي الاقتتال والصراع في ليبيا وسنوات من الاقتتال والمعاناه للشعب الليبي الشقيق.

وأعلن مجلس النواب الليبي وحكومة الوفاق في طرابلس التوصل لاتفاق لوقف إطلاق النار في جميع أنحاء البلاد.

ورحبت بعثة الأمم المتحدة في ليبيا ببياني رئيسي المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق ومجلس النواب، الرامي لوقف إطلاق النار وتفعيل العملية السياسية.

وأكد رئيس مجلس النواب الليبي المستشار عقيلة صالح أن الاتفاق مع حكومة الوفاق في طرابلس على وقف إطلاق النار في جميع أنحاء ليبيا يقطع الطريق على أي تدخلات عسكرية أجنبية وصولُا إلى إخراج المرتزقة.

ودعا صالح إلى أن تكون مدينة سرت مقرًا مؤقتًا لمجلس رئاسي تشكيل قوة شرطة أمنية خاصة من مختلف مناطق ليبيا لتأمين مدينة سرت.

وقال صالح في بيان إنه "يجب تفكيك الميليشيات لاسترجاع السياة الوطنية الكاملة".

وأضاف صالح "نسعى لتجاوز وطي صفحة الصراع والاقتتال، وسيتم استئناف إنتاج النفط وتجميد إيراداته في حساب خارجي للمصرف الليبي".

وأعلنت حكومة الوفاق الليبية في طرابلس برئاسة فايز السراج وقف إطلاق النار وتعليق كل العمليات العسكرية في جميع أنحاء ليبيا.

وقالت حكومة الوفاق، الموالية لتركيا، في بيان إن "تحقيق وقف إطلاق النار يقتضي أن تكون سرت والجفرة منزوعتي السلاح".

وأكدت حكومة الوفاق أن "الغاية النهائية هي استرجاع السيادة الكاملة على التراب الليبي وخروج القوات الأجنبية والمرتزقة".

ودعت حكومة الوفاق إلى إجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية في مارس المقبل.

وأضافت حكومة الوفاق في بيانها "يجب استئناف انتاج وتصدير النفط وإيداع إيراداته في حساب خاص بالمؤسسة النفطية".

وتابعت "لا يجب التصرف في إيرادات النفط إلا بعد التوصل إلى ترتيبات سياسية جامعة وفق مخرجات مؤتمر برلين".
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

رئيس البرلمان الليبي: أرحب بدعوة السراج لوقف إطلاق النار في جميع أنحاء البلاد

واشنطن عن إعلان وقف إطلاق النار في ليبيا: خطوة مهمة

بعد مبادرة وقف إطلاق النار.. المؤسسة الوطنية للنفط في ليبيا تعلن استئناف التصدير

الاتحاد الأوروبي يرحب بإعلان وقف إطلاق في ليبيا

ترشيحاتنا

بصورة نادرة.. مجدي الهواري يستعيد ذكريات فيلم الناظر | شاهد

مصطفى بكري بعد وقف إطلاق النار في ليبيا: كثيرون يريدون خطف إنجاز إعلان القاهرة

الأيام المقبلة ستكشف عن النوايا.. بكري: بيان حكومة الوفاق يتضمن بندا يخل بالسيادة الليبية.. فيديو

بـ فستان قصير مطرز .. بوسي تبرز أنوثتها في إطلالة جديدة

أصفر زاهي .. زوجة يوسف الشريف بإطلالة صيفية وسط الأشجار

في الجيم.. ياسمين عبد العزيز تستعرض لياقتها البدنية

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أضرار غير متوقعة لـ زيادة الوزن على عظام الجسم.. تعرف عليها

النساء أكثر المصابين.. 3 أنواع من الأطعمة تساعدك في محاربة الاكتئاب

على أنقاض كنيسة.. افتتاح ثالث أكبر مسجد في العالم.. 120 ألف مُصل وموقف يتسع لـ4000 سيارة.. صور