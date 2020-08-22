لتقوية ونمو الأظافر.. احرصي على تناول هذه العناصر الغذائية

تعاني العديد من الفتيات و السيدات من وجود بعض المشاكل الصحية فى الأظافر والتي تحدث نتيجة عدم العناية و الأهتمام بالأظافر بشكل صحيح بالإضافة إلى ممارسة بعض العادات الخاطئة التي تؤدي إلي تلف الأظافر.





وفي هذا السياق قالت أخصائية البشرة والتجميل وسام سوقية، أن هناك بعض العناصر الغذائية الضرورية و المهمة التي تساعد فى تقوية الأظافر و نموها أيضا ، وكان أبرزها ...





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-الزنك .. و يوجد في المأكولات البحرية وبذور الشيا وحب القرع وبذر دوار الشمس

-البيوتين ..متواجد في البيض و اللحم الاحمر والدجاج

-الكبريت : متوفر في الكرنب والبروكلي والبصل





وأضافت أخصائية البشرة والتجميل أن تعاني بعض الفتيات من ظهور الخطوط البيضاء في الأظافر فهي قد لا تكون المشكلة بنقص عناصر غذائية ولكن قد تكون بسبب تعرض الاظافر لضربات او تناول بعض الأدوية او بعض المشاكل الصحية لذلك يجب مراجعة طبيب جلدية.