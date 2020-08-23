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حوادث

الدكتور المزيف.. حيلة جهنمية للإيقاع بفني انتحل صفة طبيب أسنان بمنيا القمح

الأحد 23/أغسطس/2020 - 01:51 م
فني انتحل صفة طبيب
فني انتحل صفة طبيب بالشرقية
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محمد الطحاوي

لم يكن يعلم أن إدارة العلاج الحر بمديرية صحة الشرقية تقف للمخالفين بالمرصاد وظن أنه بعيد عن أعين رجال مديرية الصحة بالشرقية وقرر فتح عيادة أسنان وقام بإدارتها والكشف علي المرضي وتقديم العلاج اللازم وإجرائه عدد من العمليات داخلها بمركز منيا القمح.

 

أنه فني أسنان بإحدي وحدات طب الأسرة بمركز منيا القمح انتحل صفة طبيب أسنان وقام بفتح عيادة طبية غير مرخصة دون اتخاذ أي من الإجراءات الصحية أو الإشتراطات البيئية، ظنا منه أنه بعيد عن أعين رجال العلاج الحر بصحة الشرقية والتي جاءت علي عكس توقعاته وأوقعته في شر أعماله.


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دكتور..سناني بتوجعني جدا ومحتاج أكشف مستعجل لأني مش مستحمل..بهذه الكلمات نطق بها أحد أفراد فريق العلاج الحر بمديرية الصحة بالشرقية بقيادة الدكتور "هشام مسعود " وكيل الوزارة أمام فني أسنان عقب ورود تحريات إلى رجال العلاج الحر أن المتهم يوهم المرضي أنه طبيب أسنان.

 

بالفعل وقع الفني في الفخ الذي نصب إليه وقام بإدخال فرد العلاج الحر إلي غرفة الكشف لإجراء اللازم له وبمجرد الدخول فوجئ بحملة مكبرة من رجال العلاج الحر بالتنسيق مع رجال مركز شرطة منيا القمح يقومون بإلقاء القبض عليه.

 

أنا موجود لحين قدوم الطبيب صاحب العيادة..بهذه الكلمات نطق "ا. خ. ع" فني الأسنان لكي ينجو من قبضة رجال المباحث ورجال العلاج الحر ولكن تم التحفظ علي الفني وتحرر المحضر رقم 30130 وبالعرض علي نيابة مركز منيا القمح قررت حبس المتهم 4 أيام علي ذمة التحقيقات.

 

البداية يرويها الدكتور هشام شوقي مسعود، وكيل وزارة الصحة بالشرقية، والذي أكد أنه تم شن حملة من إدارة العلاج الحر بمديرية الشئون الصحية بالشرقية، بالتنسيق مع الإدارة الصحية بمنيا القمح علي إحدي العيادات الطبية الخاصة لطب الأسنان بمنيا القمح، فور ورود معلومات تفيد قيام أحد الأشخاص بتشغيل العيادة منتحل صفة طبيب، ويقوم بتوقيع الكشف الطبي وكتابة العلاج للمرضي، وبمكان غير مرخص.

 

وأوضح الدكتور هشام مسعود أن مُفتشي العلاج الحر بمنيا القمح قاموا بمُداهمة العيادة بعد عمل كمين ووضع سيناريو للتأكد من صحة المعلومات، حيث ادعى أحد مفتشي الحملة بأنه مريض وقام الشخص المتواجد بالعيادة بتوقيع الكشف الطبي عليه، وطلب منه إجراء أشعة، وكتب له علاجًا مسكنًا لحين عمل الأشعة، وتم استدعاء باقي مفتشي الحملة، ورجال الشرطة، وتم التعامل مع الشخص الموجود بالعيادة وتبين أنه "فني معمل"، وتم تحريز أدوات ومستلزمات الأسنان الموجودة بالعيادة، منها أدوات تستخدم في عمليات حشو الأسنان، وحشو العصب، وجهاز يستخدم في الحشو الأبيض، وبنج أسنان، ومبلغ مالي وجد في درج العيادة، وتم تشميع العيادة والتحفظ علي جميع الأشياء الموجودة بها، وتم تحرير محضر بالواقعة والمخالفات برقم  30130.

 

وأشار وكيل وزارة الصحة بالشرقية إلى أنه وجّه للشخص عدة تهم أهمها انتحال صفة طبيب أسنان، بالإضافة إلي إدارة منشأة طبية بدون ترخيص، ومُخالفة بيئية لعدم وجود عقد محرقة، ورخصة تداول نفايات طبية خطرة، مما يعني قيامه بالتخلص غير الآمن للنفايات الطبية الخطرة، وكذلك مخالفة عدم وجود جهاز تعقيم لتعقيم الآلات والأدوات المستعملة بالأسنان، مما يُعرّض صحة المواطنين للخطر وانتقال العدوي خاصة خلال أزمة كورونا، وتم ضبط وحجز الفني بقسم الشرطة والعرض علي النيابة العامة، والتي قررت حبس المتهم 4 أيام علي ذمة التحقيقات، واستدعاء مفتشي الحملة ومدير الإدارة الصحية بمنيا القمح لأخذ أقوالهم.

 

وأكد وكيل الوزارة استمرار الحملات المكثفة لجميع الإدارات الفنية بالمديرية، علي مختلف المنشآت الطبية الخاصة، وغيرها من المنشآت الدوائية والغذائية، والضرب بيد من حديد علي المخالفين، حفاظًا على الصحة العامة للمواطنين بمحافظة الشرقية، مقدمًا الشكر لجميع مفتشي الحملة علي المجهود المبذول لصالح المواطنين.

الدكتور المزيف.. حيلة جهنمية للإيقاع بفني انتحل صفة طبيب أسنان بمنيا القمح
الدكتور المزيف.. حيلة جهنمية للإيقاع بفني انتحل صفة طبيب أسنان بمنيا القمح
الدكتور المزيف.. حيلة جهنمية للإيقاع بفني انتحل صفة طبيب أسنان بمنيا القمح
الدكتور المزيف.. حيلة جهنمية للإيقاع بفني انتحل صفة طبيب أسنان بمنيا القمح
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