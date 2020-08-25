هل يزوِّر ترامب الانتخابات الرئاسية؟ ومن يربح لعبة التصويت بالبريد؟ وكيف سيعوض الشعبية المفقودة لصالح بايدن؟

ترامب يحذر من تزوير الديمقراطيين للانتخابات الرئاسية

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هكذا يشتت ترامب الانتباه عن مفتاح التلاعب بالانتخابات لصالحه













يترقب العالم انتخابات الرئاسة الأمريكية المقرر إجراؤها في 3 نوفمبر المقبل، وكلما اقترب هذا اليوم تصاعدت الأحداث، خاصة مع تراجع أسهم الرئيس الحالي دونالد ترامب مؤخرا وهو ما يجعلها أكثر تنافسية، وأكثر ترقبا لرؤية من يحسم أحد أهم المعارك السياسية في العالم، والتي تنعكس نتيجتها على جميع أنحائه، فسياسة العالم تتأثر بالقطع بسياسة البيت الأبيض.









وأعلن الحزب الجمهوري، أمس الاثنين، رسميا تسمية الرئيس الأمريكي دونالد ترامب كمرشح عنه لانتخابات الرئاسة الأمريكية المقبلة في 3 نوفمبر، للحصول على ولاية ثانية مع نائبه مايك بنس.









وخلال الإعلان؛ ظهر "ترامب" شخصيًا بشكل مفاجئ في المؤتمر الوطني للحزب الجمهوري في شارلوت بولاية نورث كارولينا، رغم جائحة فيروس كورونا المستجد، وقال "إنهم (الديمقراطيين) يحاولون سرقة الانتخابات من الجمهوريين".









وأضاف ترامب أن "الطريقة الوحيدة التي يمكنهم بها إبعادنا عن هذه الانتخابات أن تكون مزورة، سنفوز في هذه الانتخابات"، وذلك في إطار معارضته لإجراء الانتخابات عبر البريد.









واعتبرت مجلة "فورتشن" الأمريكية، في تقرير لها، أن التهديد الأكبر للتصويت عبر البريد ليس الأمن، بل السياسة.









وقالت إن التصويت عبر البريد يؤدي الغرض بشكل جيد، على الرغم من أن الرئيس ترامب وصفه بأنه "احتيالي وفاسد"، فإنه لا يوجد دليل يدعم هذه المزاعم- ولم يقدم الرئيس الأمريكي أي منها.









وتسمح 34 ولاية بالتصويت عبر البريد، بما في ذلك 6 ولايات متأرجحة في قرارها: أريزونا وفلوريدا وميشيجان ونورث كارولينا وبنسلفانيا وويسكونسن، جميع هذه الولايات الست تسمح بالتصويت الغيابي أو التصويت بالبريد دون تقديم أي سبب من قبل الناخب للتصويت بالبريد، وتجري 5 ولايات انتخاباتها بالكامل تقريبًا عن طريق البريد، بما في ذلك كولورادو وهاواي وأوريجون ويوتا وواشنطن، وقد أبلغت عن القليل جدًا من الاحتيال.









ووفقًا للجنة المساعدة الانتخابية الفيدرالية، تم الإدلاء بحوالي 25٪ من الأصوات في الانتخابات الوطنية وانتخابات الولايات لعام 2018 عبر التصويت بالبريد، في أعقاب جائحة فيروس كورونا، ويمكن بالتأكيد توقع زيادة هذا العدد، كما أشارت الانتخابات التمهيدية في الربيع.









بطاقات الاقتراع بالبريد ليست كاملة، وقد تم رفض بعضها لعدد من الأسباب، بما في ذلك استقبال مسئولي الانتخابات في وقت متأخر وعدم توقيع الناخبين عليها، ومع ذلك، لا يوجد دليل على الإطلاق لدعم مزاعم الرئيس بأن التصويت عبر البريد "احتيالي في كثير من الحالات".









وعلى الرغم من انتقاداته للتصويت عبر البريد بشكل عام، فقد روَّج الرئيس لنظام التصويت عبر البريد في فلوريدا، والذي نسبه إلى القيادة الجمهورية لتلك الولاية، ومضى ليقول إن "فلوريدا تختلف عن الولايات الأخرى"، وهو محير لأن فلوريدا تدير التصويت بالبريد بنفس طريقة الولايات الـ 33 الأخرى، دون الحاجة إلى سبب للتصويت بالبريد.









وسيحدث تأخير في معالجة بطاقات الاقتراع بالبريد، ومع ذلك، فإن التأخير لا يعني أن النظام احتيالي. على العكس من ذلك، فإن التأخيرات تساعد على ضمان شرعية الأصوات، لسوء الحظ، قاوم الجمهوريون في الكونجرس محاولات توفير الأموال الإضافية المطلوبة للولايات للمساعدة في تعزيز عملية التصويت عبر البريد.









وواصل الرئيس الأمريكي الانتقادات ضد التصويت عبر البريد، واصفا إياه بأنه "إحراج كبير لبلدنا"، و"احتيالي" و"فاسد"، وخلق تصورًا بأن هذه الطريقة الآمنة للتصويت يمكن أن تكون موضع شك، هذا السلوك ليس مفاجئًا - في الواقع، إنه جزء من نمط.











وأنشأ الرئيس ترامب الساخط - الذي خسر التصويت الشعبي في انتخابات عام 2016 بنحو 3 ملايين صوت - لجنة للتحقيق في تزوير الانتخابات الرئاسية لعام 2016، ثم حل اللجنة في عام 2018؛ عندما أشار تحقيقها الأولى إلى عدم وجود تزوير كبير.









العامل الرئيسي في كفاءة التصويت عبر البريد هو كفاءة خدمة البريد الأمريكية، بدلًا من الاستعداد للتعامل مع الحجم المتزايد للأصوات الثمينة، اتخذ مدير مكتب البريد، لويس ديجوي، الذي يبدو أن مؤهلاته الأساسية للوظيفة أنه قد ساهم بأكثر من 1.5 مليون دولار في حملات الرئيس ترامب، قد اتخذ خطوات لإبطاء معالجة البريد من خلال الحظر.عمل الإضافي الضروري، والذي دافع عنه ديجوي بلا معنى على أنه يهدف إلى "تحسين الكفاءة التشغيلية".









تنص التوجيهات الصادرة في 10 يوليو الصادرة عن مدير مكتب البريد بشكل مزعج، على أن "أحد جوانب هذه التغييرات التي قد تكون صعبة على الموظفين هو أنه - مؤقتًا - قد نرى البريد متروكًا أو على أرضيات أو أرصفة غرفة العمل".









لاحظ مارك ديموندشتاين، رئيس اتحاد عمال البريد الأمريكي، ردًا على ذلك، "أي شيء يبطئ البريد يمكن أن يكون له تأثير سلبي على كل ما نقوم به، بما في ذلك التصويت عن طريق البريد".









في غضون ذلك، منع الجمهوريون في الكونجرس التمويل اللازم لمكتب البريد لضمان كفاءة التصويت عبر البريد. في نهاية الأسبوع الماضي، ظهر بعض بصيص الأمل: استجابة للضغط الشعبي المكثف، وافق مدير مكتب البريد على تعليق إجراءات خفض التكاليف، بما في ذلك تلك التي تلغي أجر العمل الإضافي إلى ما بعد الانتخابات، ووافق مجلس النواب، مع انضمام بعض أصوات الجمهوريين إلى الأغلبية الديمقراطية، على 25 مليار دولار من الإنفاق الطارئ لدعم مكتب البريد، على الرغم من أن الرئيس استقبل هذا القانون على الفور بتهديد باستخدام حق النقض.









أظهر التصويت عبر البريد نجاحًا عندما لا يعمل الرئيس ترامب وحزبه بنشاط لتقويض العملية، أثناء الوباء، فإن مطالبة الناخبين بموازنة ممارسة واجباتهم المدنية للتصويت ضد المخاوف المتعلقة بصحتهم الشخصية هي عقبة أمام إنشاء وتصميم معسكر ترامب.









يواجه ترامب معركة صعبة من أجل إعادة انتخابه مع استمراره في التعامل مع تداعيات جائحة فيروس كورونا، الذي أودى بحياة حوالي 177 ألف شخص في الولايات المتحدة، ودمر الاقتصاد، وقلب جميع جوانب الحياة تقريبًا، كما أن محاولة الرئيس لولاية ثانية لا تزال تلقي بظلالها على الاحتجاجات في جميع أنحاء البلاد على وحشية الشرطة والظلم العنصري، بحسب وصف "أسوشيتد برس".







