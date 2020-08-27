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أخبار العالم

شاهد.. مواجهة عسكرية بين سفن يونانية وتركية في شرق المتوسط

الخميس 27/أغسطس/2020 - 09:27 م
مواجهة عسكرية بين
مواجهة عسكرية بين سفن يونانية وتركية في شرق المتوسط
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ما تزال تواصل فرقاطات البحرية التركية التمركز في مياه مدينة أنطاليا الواقعة على شرق البحر المتوسط، فيما تراقبها الفرقاطات اليونانية التي تقف أمام جزيرة ميس.

ووفقًا لصحيفة "أحوال" التركية، شهدت مياه المتوسط، اشتباكات بين فرقاطات من البحرية اليونانية والتركية، اليوم الخميس، مع احتدام الخلاف بين البلدين بسبب عدوان أنقرة على المياه الإقليمية.

وكانت السفينة التركية تتمركز بين منتجع كاس وجزيرة كاستيلوريزو الواقعة على البحر المتوسط​، والتي تبعد كيلومترين قبالة جنوب تركيا، بحسب مقطع فيديو نشرته صحيفة "يني شفق" على مواقع التواصل الاجتماعي.

فيما كانت السفينة التابعة للبحرية اليونانية تقوم بدوريات على الجانب الجنوبي المقابل للجزيرة الصغيرة التي يبلغ طولها 6 كيلومترات، ومن هنا بدأت المواجهات.

وكان جيشا البلدين قد اشتبكا حول كاستيلوريزو في أواخر يوليو، وأعلنت اليونان وقتها حالة الطوارئ وتم تجهيز الطائرات المقاتلة بعد أن أرسلت تركيا سفينة أبحاث زلزالية إلى المنطقة لإجراء التنقيب عن الهيدروكربونات.
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