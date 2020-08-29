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أخبار العالم

منظمة التعاون الإسلامي تدين القصف الحوثي المستمر على السعودية

السبت 29/أغسطس/2020 - 08:04 م
الحوثيين
الحوثيين
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مـيـس رضـا

أعرب الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي الدكتور يوسف بن أحمد العثيمين، في بيان، اليوم، عن إدانته الشديدة لإطلاق ميليشيا الحوثي الإرهابية، طائرة دون طيار (مفخخة) باتجاه المدنيين والأعيان المدنية في المنطقة الجنوبية بالمملكة العربية السعودية، حيث تمكّن تحالف دعم الشرعية في اليمن من اعتراضها وتدميرها.


وشدد العثيمين على إدانة منظمة التعاون الإسلامي لاستمرار ميليشيا الحوثي الإرهابية ومن يمدها بالمال والسلاح في ارتكاب الأعمال الإرهابية بطريقة ممنهجة ومتعمدة لاستهداف الأعيان المدنية والمدنيين بالمملكة.

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