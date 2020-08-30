محافظ كفرالشيخ يقدم واجب العزاء في وفاة نائب رئيس المدينة.. صور

أدى اللواء جمال نور الدين ، محافظ كفرالشيخ، اليوم، واجب العزاء في وفاة المهندس سامي خليفة، نائب رئيس مدينة كفرالشيخ للنظافة والتجميل والتنسيق الحضاري، لأسرته بمسقط رأسه بقرية الزهراء التابعة للوحدة المحلية لقرية برمبال بمركز ومدينة مطوبس.





جاء ذلك بحضور عمرو البشبيشي، نائب المحافظ ، والمهندسة عايدة ماضي، رئيس مركز ومدينة مطوبس.





وأعرب محافظ كفرالشيخ، عن خالص تعازيه لأسرة المتوفى داعيًا الله أن يتغمده بواسع رحمته ومغفرته وأن يسكنه فسيح جناته ويلهم أهله الصبر والسلوان.





وقال محافظ كفر الشيخ، إن المهندس سامي خليفة، نائب رئيس المدينة، رحمه الله من المسئولين المتميزين في عملهم ، أدى عمله باخلاص، جزاه الله خير الجزاء على إتقانه عمله.





وكان موظفو ومسئولو الوحدة المحلية لمركز ومدينة كفر الشيخ، عبروا عن حزنهم الشديد لوفاة زميلهم المهندس سامي خليفة، نائب رئيس مدينة كفر الشيخ.