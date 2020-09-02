أول رئيس دولة يزور العراق منذ تولي الكاظمي رئاسة الحكومة.. ماكرون يصل إلى بغداد

وصل الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، صباح اليوم الأربعاء، إلى العاصمة العراقية بغداد، في زيارة رسمية.





هذا وقد أفادت وسائل إعلام عراقية، في خبر عاجل لها، بأن طائرة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون وصلت إلى مطار بغداد الدولي.





ومن المقرر أن يمضي ماكرون بضع ساعات في العراق حيث يلتقي أبرز المسؤولين. وهو أول رئيس دولة يزور العراق منذ تعيين مصطفى الكاظمي رئيسا للحكومة في مايو الماضي؛ بحسب "السومرية نيوز" العراقية.





وكان الرئيس الفرنسي قد توجه إلى بغداد قادما من العاصمة اللبنانية بيروت حيث أمضى هناك يومين، التقي خلالهما الفنانة فيروز وقام بزيارة المنطقة المدمرة في مرفأ بيروت قبل أن يلتقي الرئيس اللبناني.





وخلال مؤتمر صحفي عقد مساء أمس الثلاثاء في ختام زيارته للبنان، قال ماكرون: "أؤكد لكم أنني سأكون غدا صباحا في العراق لكي أطلق، بالتعاون مع الأمم المتحدة، مبادرة لدعم "مسيرة السيادة" في هذا البلد.