بعد سنوات من إغلاقه.. وزير قطاع الأعمال يفتتح فرع "جاتينيو" التاريخي بعد تطويره بـ 60 مليون جنيه

شهد هشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام، افتتاح المرحلة الأولى من تطوير فرع "جاتينيو" التاريخي المملوك لشركة بيوت الأزياء الراقية التابعة للشركة القابضة للسياحة والفنادق، بتكلفة استثمارية حوالي 60 مليون جنيه، وذلك بعد سنوات من إغلاقه.





ويأتي تطوير الفرع - البالغ مساحته 4330 مترا مربعا والمكون من 4 طوابق- بالشراكة مع مجموعة "ريموندس" للاستثمار والتجارة والتنمية، التي تتحمل تكلفة التطوير مقابل حق انتفاع لمدة 15 عامًا وعائد مشاركة سنوي لشركة بيوت الأزياء الراقية 4.5 مليون جنيه يزداد بنسبة 8% سنويا.





حضر الافتتاح ميرفت حطبة رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للسياحة والفنادق،حمدي أحمد رئيس مجلس إدارة شركة بيوت الأزياء الراقية، محمد سعد رئيس مجموعة "ريموندس" للاستثمار والتجارة والتنمية.





وأجرى الوزير جولة داخل الفرع، مشيدا بما تم من أعمال للتطوير وكذلك طريقة عرض المنتجات وجودتها، كما أشاد بجهود الشركة القابضة في تطوير فروع شركات التجارة الداخلية بالتعاون مع القطاع الخاص.





وأوضحت ميرفت حطبة ،رئيس الشركة القابضة للسياحة والفنادق أنه تم تطوير الواجهة التاريخية للفرع مع الحفاظ على الطراز المعماري المتميز، كما تم تطوير جميع النواحي الداخلية من شبكات الإطفاء وإنذار الحريق التي تعمل إلكترونيًا وأنظمة الحاسب الآلي ، وتنفيذ العديد من التعديلات الداخلية منها أعمال البنية التحتية وتركيب سلم كهربائي ومصاعد جديدة.



