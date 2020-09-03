كرم جبر: المهنية والموضوعية أفضل وسيلة للدفاع عن مصر داخليا وخارجيا

قال كرم جبر، رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، إن الهدف من ندوة "

الإعلام وقضايا الأمن القومي" التي تم عقدها اليوم، كيفية تناول وسائل الإعلام قضايا الأمن القومى فى ظل الهجمة الشرسة التي تتعرض لها الدولة المصرية من وسائل إعلام معادية، وقنوات مسيئة تتناول الشأن المصري على غير الحقيقة.









وأضاف جبر خلال مداخلة "هاتفية" مع برنامج "مانشيت" المذاع عبر فضائية "اكسترا نيوز" تقديم رانيا هاشم، أن أفضل وسيلة للدفاع عن صورة مصر فى الداخل والخارج هى النقل الحقيقى والأمين بمنتهى المهنية والموضوعية لما يحدث الآن داخل مصر.









وأكد رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، فى ظل الانجازات التى تقدمها الدولة المصرية فى مختلف القطاعات نجد أن دعاية وسائل الإعلام المعادية، تعتمد على الهدم وليس البناء،معقبا:" عايزين أنقاض وخراب يقفوا عليه ليعلو شأنهم".





وتابع كريم جبر قائلا:" على العكس مصر يعلو شأنها بالمشروعات التى تبنيها".



