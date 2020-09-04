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أخبار العالم

اليونان تلجأ إلى الأمم المتحدة بشأن انتهاكات تركيا في المتوسط

الجمعة 04/سبتمبر/2020 - 12:18 م
وزير الخارجية اليوناني
وزير الخارجية اليوناني
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شيماء مصطفى
يتوجه وزير الخارجية اليوناني نيكوس دندياس، اليوم الجمعة، إلى نيويورك لإجراء محادثات مع الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، وسط تصاعد التوترات مع تركيا بشأن الحدود البحرية.

ووفقًا لصحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية، أكدت وزارة الخارجية اليونان، سفر دندياس للقاء أنطونيو جوتيريش، لافتة إلى أنه من المقرر أن تركز المحادثات بين الجانبين على القضايا ذات الاهتمام الدولي والإقليمي، فضلا عن التطورات الحالية في شرق المتوسط بالإضافة إلى دور الأمم المتحدة".

ودخلت اليونان وتركيا في مواجهة متوترة في شرق البحر المتوسط، بعد بدء أنقرة إرسال سفنها للمتوسط للتنقيب عن الغاز.

وأمس، قال الأمين العام لحلف الناتو ينس ستولتنبرج إن أثينا وأنقرة اتفقتا على بدء "محادثات فنية" للحد من مخاطر الحوادث العسكرية في المتوسط.

لكن السلطات اليونانية، نفت أمس الخميس، إجراء مفاوضات مع أنقرة لخفض التصعيد في منطقة شرق البحر الأبيض المتوسط.

فيما أكد رئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس، أن المحادثات مع تركيا حول المتوسط لا يمكن أن تبدأ إلا إذا تخلت تركيا عن تهديداتها.

ووفقًا لوكالة الأنباء الفرنسية، طالب ميتسوتاكيس، أنقرة بالكف عن تهديداتها قبل الشروع في أي حوار أو مفاوضات.

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