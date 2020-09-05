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رياضة

رئيس الاتحاد الدولي لكرة اليد يضع شعار مونديال 2021 على زِيّ رئيس الوزراء

السبت 05/سبتمبر/2020 - 08:24 م
صدى البلد
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حسن العمدة
وضع الدكتور حسن مصطفى رئيس الاتحاد الدولي لكرة اليد "دبوس وشعار كأس العالم لكرة اليد 2021، علي زِيّ ، الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وذلك خلال فعاليات قرعة البطولة المقامة تحت سفح الأهرامات.

‎ويشهد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة،  حفل قرعة بطولة كأس العالم لكرة اليد رجال ٢٠٢١ في نسختها رقم ٢٧ المزمع إقامتها في الفترة من ١٤ إلى ٣١ يناير ٢٠٢١ بمشاركة ٣٢ دول لأول مرة في تاريخ البطولة، ويقام الحفل القرعة بمنطقة الاهرامات.

‎ويتقدم الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء ورئيس اللجنة العليا للبطولة، حضور الحفل، إلى جانب كل من، الدكتور  أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة و ١٧ وزيرا هم أعضاء اللجنة العليا للبطولة بالإضافة إلى الدكتور حسن مصطفي رئيس الاتحاد الدولي لكرة اليد وأعضاء مجلس الإدارة والمهندس هشام نصر رئيس الاتحاد المصري لكرة اليد وأعضاء مجلس الإدارة ولفيف من كبار الشخصيات وممثلي ٢٩ دولة بالإضافة إلي مصر الدولة المضيف للبطولة علي أن يتحدد اسم الدولتين المتبقيتين في عدد المشاركين لاحقا بعد الانتهاء من تصفيات الملحق للبطولة الشهر المقبل.

‎ويشهد حفل قرعة بطولة العالم لكرة اليد رجال عديد من المفاجآت القوية خصوصا أن العالم كله ينتظر قرعة مونديال اليد الذي يشارك به ٣٢ دولة لأول مرة في تاريخ البطولة.
ووقع اختيار شركة تذكرتي على الموسيقار عمر خيرت لإحياء الحفل، وسيقدم عددا من السيمفونيات الموسيقية والأغاني التي طالما نالت إعجاب جمهور الحاضرين ، واختيار الثلاثي الإعلامية جاسمين طه والفنان خالد النبوي والفنانة إنجي المقدم لتقديم الحفل
وتقام البطولة في الفترة من 13 -31 يناير 2021، و ستكون هذه أول نسخة تضم 32 فريقا بدلًا من 24 ،وتقام منافساتها على 4 صالات وهي: صالة استاد القاهرة، صالة العاصمة الإدارية الجديدة، صالة 6 أكتوبر، صالة برج العرب.
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