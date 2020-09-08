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أخبار العالم

الأردن يعزل منطقة غور الصافي بسبب تفشي فيروس كورونا

الثلاثاء 08/سبتمبر/2020 - 06:53 م
صدى البلد
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قسم الخارجي
قررت السلطات الأردنية فرض عزل شامل على منطقة غور الصافي لحين إشعار آخر.


وقالت وكالة الأنباء الأردنية الرسمية، اليوم الثلاثاء، إنه بناء على توصية اللجنة الوزاريّة لاستدامة سلاسل العمل والإنتاج والتوريد، وبالتنسيق مع خليّة أزمة كورونا، ونظرًا لتزايد حالات الإصابة بفيروس كورونا؛ تقرر عزل منطقة غور الصافي في محافظة الكرك اعتبارًا من اليوم الثلاثاء 8 سبتمبر الحالي وحتى إشعار آخر.


وأشارت الوكالة إلى أن القرار يشمل إغلاق دور العبادة، والأسواق الشعبية، والمدارس ومناطق التجمعات، وفرض حظر التجول اعتبارًا من الساعة الثامنة من مساء اليوم، ولغاية الساعة السادسة صباحا.
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