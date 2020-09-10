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أخبار العالم

أمريكا: تسميم نافالني تم بأوامر من مسئولين روس بارزين

الخميس 10/سبتمبر/2020 - 01:32 ص
صدى البلد
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أحمد قاسم
قال وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، اليوم الخميس، إن الولايات المتحدة ترجح أن يكون تسميم المعارض الروسي أليكسي نافالني تم بأمر من مسئولين روس كبار.

وأعلنت موسكو، الأربعاء، أنها لا تزال تطلب من برلين معلومات عن الفحوصات الطبية التي خضع لها في ألمانيا نافالني، بهدف تحديد ملابسات تسميمه.

وقالت الخارجية الروسية، في بيان، ردًا على الإعلان المشترك الذي وقعته دول مجموعة السبع الكبار والاتحاد الأوروبي وطالبت فيه موسكو بتحديد المسئولين عن الحادث، "نحث الجانب الألماني بإصرار على تسليمنا المعلومات عن فحص نافالني، بما في ذلك نتائج الفحوص البيوكيميائية، وفقا لطلب المساعدة القانونية التي أصدرتها النيابة العامة الروسية في 27 أغسطس المنصرم".

وتدهورت صحة المعارض الروسي، أليكسي نافالني، في 20 أغسطس الماضي عندما كان على متن طائرة ركاب متوجهة من مدينة تومسك في شمال شرقي روسيا إلى العاصمة موسكو.

وهبطت الطائرة بشكل اضطراري في مدينة أومسك، وتم نقل المدون المعارض إلى مستشفى محلي في حالة غيبوبة، ونفى الأطباء في أومسك العثور على آثار مواد سامة في جسم نافالني.



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