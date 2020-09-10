منتخب اليد يخوض مرانه الأول في معسكر الغردقة استعدادا لبطولة العالم

خاضت بعثة المنتخب الوطني لكرة اليد مرانه الأول اليوم الخميس في معسكر الفراعنة بالغردقة استعدادا لخوض فعاليات بطولة العالم لليد التي تحتضنها مصر خلال الفترة من 13 - 31 يناير 2021.





وألقى روبيرتو جارسيا المدير الفني للمنتخب الوطني محاضرة على لاعبي المنتخب قبل خوض التدريبات.





واكتفى المدرب الإسباني بتدريبات استشفائية تجنبا لتعرض اللاعبين للإجهاد خلال فترة المعسكر خاصة وأن البعثة وصلت إلى مدينة البحر الأحمر أمس الأربعاء.





ووافق مجلس إدارة اتحاد اليد على طلب لاعبي الفراعنة بنقل المعسكر إلى الغردقة في الفترة من 9 الى 23 الشهر الجاري لتوفير كل سبل الراحة خلال استعدادات اللاعبين للحدث العالمي.



