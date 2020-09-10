إحالة 25 محضرًا للنيابة خلال حملات على الأسواق والمحلات في الدقهلية

أكد الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية فى تصريحات صحفيه له اليوم إنه لن يسمح بالفساد خاصة في اسوق ومحلات بيع كافة انواع السلع لتوفير الاحتياجات اليومية للمواطنين بمنافذ البيع وتكثيف الحملات لضبط الأسعار منع الغش التجاري والاحتكار .





وقال إنه يتابع يوميا نتائج الحملات التموينية وحملات التفتيش التي يتم بموجبها تحرير المخالفات والتحفظ على المضبوطات .





واشار إلى قيام حملات تموينية اليةم والتى أسفرت عن تحرير 25 محضرا تم تحريرهم للمخابز والمحلات والبقالين التموينين المخالفين بعدد من المراكز وقرر احالة المحاضر المحررة الى النيابة العامة لاعمال شئونها





وكلف وكيل وزارة التموين بمتابعة تصرفات النيابة واتخاذ كافة الاجراءات القانونية والادارية حيال جميع المخالفات والتحفظ على المضبوطات.



من جانبه اوضح السيد دايرة وكيل وزارة التموين ان الحملة التى تم تنفيذها نطاق ادارة تموين دكرنس أسفرت الحملة تحرير محضر إثبات حالة ضد صاحب مخبز بلدي نصف الي مدعم بناحية منشاة عبد الرحمن لانتاج الخبز ناقص الوزن، وكذا تحرير محضر إثبات حالة ضد صاحب مخبز بلدي نصف الي من ناحية قريه المحمودية لانتاج الخبز نقص الوزن ايضا،و محضر إثبات حالة ضد صاحب مخبز بلدي نصف الي بناحيه النهضه تبع ميت طريف لانتاج خبز ناقص الوزن، و محضر إثبات حالة ضد صاحب مخبز بلدي مطور بناحيه قريه ميت طريف لإنتاج الخبز ناقص الوزن.





واضاف ان الحملة اسفرت ايضا عن تحرير محضر اثبات حاله ضد صاحب مخبز بلدي نصف الي مطور مدعم بناحية الخواجات لإنتاج الخبز ناقص الوزن، و محضر اثبات حاله ضد صاحب مخبز بلدي نصف الي مدعم من ناحيه عرب شراويد لانتاج الخبز ناقص الوزن و محضر ضد مندوب مبيعات بناحية المحموديه دكرنس لقيامه بتجميع عدد 5 باكته سكر + اثنين باكته مكرونه تموينى لبيعهم بالسوق السوداء، ومحضر لصاحب مقلة ناحيه المحموديه لعدم الإعلان عن الاسعار ومحضر ضد صاحب محل سوبر ماركت بناحية المحموديه لمخالفته لعدم اعلان عن الاسعار و محضر ضد صاحب محل كماليات السيارات لعدم اعلان عن الاسعار و محضر ضد صاحب محل لبيع الموتسيكلات بناحية المحموديه لعدم اعلان عن الاسعار.



واشار الى انه بالنسبه للحملة التى تم تنفيذها علي التجار التموينين بالسنبلاوين تم تحرير محضر تجميع سلع تموينية لتاجر تمويني بقيمة 1589.90 جنيه مضبوطات 80كيلو سكر 58كيس مكرونه نصف كيلو وعدد 4.5 كيلو شاي ناعم وعدد 40 كيلو ارز وعدد11علبة جبنة نصف كيلو كما تحرر محضر لتاجر تمويني لتجميع سلع تموينية باجمالي مبلغ 14581جنية والمضبوطات1004كيلو سكر وعدد376 زجاجة زيت تمويني واحد لتر كما تحرر محضر لتاجر تمويني لاثبات مبيعات وهمية علي النظام باجمالي مبلغ 4788.75 مضيفا بانه تم ايضا ضبط أحد المطاعم يقوم بتجهيز للحوم غير صالحة للاستهلاك .