أسطورة الاتحاد السكندري.. من هو "سُمعة أحمد" أكبر لاعب سلة في مصر

بدأت قصة سُمعة أحمد صاحب الـ44 عاما عام 1996 عندما رافق فريق الإتحاد السكندري الى لبنان للمشاركة في بطولة الاندية العربية التي أقيمت آنذاك على ملعب الكهرباء في زوق مكايل، كان سُمعة في حينها بمقتبل العمر، تحديدًا 20 عاما.
ونجح في قيادة فريقه إلى لقب البطولة وذلك على حساب الحكمة اللبناني في النهائي. لفت حينها سُمعة الأنظار ويُقال إنّ جميع من شاهد البطولة سأل عن هذا الشاب اليافع وطويل القامة.
ونجح سمعة في التتويج بالبطولة العربية وبطولة دبى الدولية وعلى مستوى المنتخب حقق البطولة العربية فى الأردن والمركز الثالث بالبطولة الأفريقية.
وخلال احترافه فى لبنان حقق مع الرياضة اللبناني بطولة الدورى 10 مرات وكأس آسيا الأندية وعدد من بطولات الحريرى ودبى وفى الحكمة توج ببطولة الأندية العربية بخلاف بطولاته مع نادى الهومنتمن وعاد السمعة مؤخرًا إلى الاتحاد السكتدرى ليختم مسيرته مع كرة السلة فى قلعة الشاطبى.