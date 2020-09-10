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رياضة

أسطورة الاتحاد السكندري.. من هو "سُمعة أحمد" أكبر لاعب سلة في مصر

الخميس 10/سبتمبر/2020 - 11:56 م
صدى البلد
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أحمد هاني
حقق فريق سلة الاتحاد السكندري لقب دورى سوبر السلة بعد الفوز علي الأهلي بنتيجة 81-72 التى أقيمت اليوم على صالة الشباب والرياضة بمدينة 6 أكتوبر، ضمن منافسات الجولة الرابعة من جولات نهائيات دوري السوبر.

وبهذا الفوز يعود الاتحاد السكندري لمنصات التتويج مرة أخرى بعد غياب دام 10 سنوات منذ آخر تتويج كما توج باللقب ال15 في تاريخه ليكون أكثر الفرق تتويجا باللقب ثم يأتى الزمالك خلفه برصيد 13 بطولة.

وشهدت المباراة تتويج إسماعيل أحمد والشهير بـ"سُمعة"، التتويج بجائز أفضل لاعب في الموسم بعد حصوله على بطولة كأس مصر ودوري السوبر المصري.

بدأت قصة سُمعة أحمد صاحب الـ44 عاما عام 1996 عندما رافق فريق الإتحاد السكندري الى لبنان للمشاركة في بطولة الاندية العربية التي أقيمت آنذاك على ملعب الكهرباء في زوق مكايل، كان سُمعة في حينها بمقتبل العمر، تحديدًا 20 عاما.


ونجح في قيادة فريقه إلى لقب البطولة وذلك على حساب الحكمة اللبناني في النهائي. لفت حينها سُمعة الأنظار ويُقال إنّ جميع من شاهد البطولة سأل عن هذا الشاب اليافع وطويل القامة.  


ونجح سمعة في التتويج بالبطولة العربية وبطولة دبى الدولية وعلى مستوى المنتخب حقق البطولة العربية فى الأردن والمركز الثالث بالبطولة الأفريقية.


وخلال احترافه فى لبنان حقق مع الرياضة اللبناني بطولة الدورى 10 مرات وكأس آسيا الأندية وعدد من بطولات الحريرى ودبى وفى الحكمة توج ببطولة الأندية العربية بخلاف بطولاته مع نادى الهومنتمن وعاد السمعة مؤخرًا إلى الاتحاد السكتدرى ليختم مسيرته مع كرة السلة فى قلعة الشاطبى.

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