أسطورة الاتحاد السكندري.. من هو "سُمعة أحمد" أكبر لاعب سلة في مصر

حقق فريق سلة الاتحاد السكندري لقب دورى سوبر السلة بعد الفوز علي الأهلي بنتيجة 81-72 التى أقيمت اليوم على صالة الشباب والرياضة بمدينة 6 أكتوبر، ضمن منافسات الجولة الرابعة من جولات نهائيات دوري السوبر.





وبهذا الفوز يعود الاتحاد السكندري لمنصات التتويج مرة أخرى بعد غياب دام 10 سنوات منذ آخر تتويج كما توج باللقب ال15 في تاريخه ليكون أكثر الفرق تتويجا باللقب ثم يأتى الزمالك خلفه برصيد 13 بطولة.





وشهدت المباراة تتويج إسماعيل أحمد والشهير بـ"سُمعة"، التتويج بجائز أفضل لاعب في الموسم بعد حصوله على بطولة كأس مصر ودوري السوبر المصري.



