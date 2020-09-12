15 % للسكني و20% للصناعي.. الجيزة تخفض أسعار التصالح في مخالفات البناء

اكد مصدر مسئول في محافظة الجيزة، أن اللجنة الفنية التي شكلها اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة لإعادة تقييم أسعار التصالح في مخالفات البناء، مراعاة للبعد الإجتماعي، قررت تخفيض أسعار التصالح في مخالفات البناء في جميع أحياء ومراكز المحافظة.





وأوضح المصدر، أن اللجنة قررت تخفيض سعر المتر 20% للصناعي والتجاري والاستثماري، وتخفيض سعر المتر السكني 15% في جميع المراكز والاحياء على مستوى المحافظة، بما لا يقل عن 50 جنيها للمتر في المناطق ذات الأسعار المنخفضة.





وأشار المصدر إلى أن هذا التخفيض يستثنى منه سعر المتر في القرى، بعدما أعلن الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، تخفيض سعر المتر وتوحيده في جميع قرى الريف المصري على مستوى الجمهورية لـ 50 جنيها للمتر المخالف.





وكان اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، شكل لجنة فنية لتقييم أسعار التصالح فى مخالفات البناء التى تم وضعها وفقًا للبعد الاجتماعي والطابع الشعبي بكل حي ومركز ومدينة تابع للمحافظة، وذلك للنظر فى إمكانية تخفيض بعض القيم السعرية فى عدد من القطاعات بهدف تخفيف العبء عن المواطنين والتسهيل عليهم لسرعة تقنين أوضاعهم وتحفيزًا لهم.





وأضاف أن محافظة الجيزة تعد الأقل فى أسعار القيم السعرية على مستوى الجمهورية، فهناك بعض المناطق يتم التصالح فيها بمقابل 50 جنيها للمتر السكنى، حيث تم مسبقا وضع قيم تتواءم مع الطابع السكانى لكل قطاع بالمحافظة.





ودعا المحافظ المواطنين إلى سرعة التقدم بطلبات التصالح قبل انتهاء المهلة المحددة، مشيرًا إلى أنه فى حال تخفيض القيمة السعرية لأى منطقة سوف تتم مراعاة خصم نفس النسبة لمن سددوا جدية التصالح في الفترة السابقة، موضحًا أنه سيتم حساب فارق خفض قيمة المخالفات في التسوية الختامية.